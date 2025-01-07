В 2024 году министры здравоохранения сменились в 27 регионах

Хабаровский край

В прошлом году больше всего смен министров произошло в Хабаровском крае, где руководитель Минздрава переназначался три раза. В конце января стало известно, что в отставку уйдет Юрий Бойченко, находившийся на этой должности с декабря 2020 года. Отмечалось, что управленец написал заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам.

С 1 февраля временно исполнять обязанности главы Минздрава стала замминистра Инна Малинина. Чиновница проработала в должности почти семь месяцев, после чего ушла в отставку. Вместо нее в середине сентября кресло министра заняла Наталья Мартыненко, до этого работавшая заместителем руководителя.

При назначении нового управленца глава Хабаровского края Дмитрий Демешин пояснил, что при формировании правительства он ориентировался не на политические факторы, а на желание видеть профессионалов, которые смогут эффективно справляться с поставленными задачами на руководящих позициях в ведомствах.

Однако уже 29 октября произошла очередная ротация. И. о. министра здравоохранения региона стал бывший заместитель главврача Калужской областной клинической больницы Станислав Мальцев.

Ульяновская область

Череда кадровых перестановок в прошлом году наблюдалась и в Депздраве Ульяновской области. В конце марта свой пост покинула Олеся Колотик-Каменева, руководившая ведомством с июля 2022 года. Тогда местные СМИ сообщали, что решение принял губернатор Алексей Русских, прислушавшись к медицинскому сообществу, – якобы у Колотик-Каменевой не получилось полностью держать под контролем деятельность министерства и работу главврачей местных клиник. Вопросы к чиновнице были также по кадровым решениям, финансовым показателям больниц и закупке льготных лекарств в сельской местности. Кроме того, критику со стороны медицинского сообщества вызвало отсутствие комплексного подхода к капитальному ремонту медучреждений и срыв сроков строительства больниц.

Исполнять обязанности министра 10 апреля назначили и. о. главврача Центральной клинической медико-санитарной части им. В.А. Егорова Юрия Келина. Однако уже 26 июня появилась информация, что Келин не будет руководить ведомством, так как его кандидатура не прошла согласование в Минздраве РФ. Сам специалист отметил, что ему, «видимо, не хватило профессиональных компетенций».

В итоге в июле министром здравоохранения Ульяновской области стала Мария Шалягина, которая с декабря 2023 года работала в ведомстве на посту первого заместителя руководителя.

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)

Несколько смен руководителей случились в 2024 году и в Депздраве ХМАО. В начале октября Алексей Добровольский, возглавлявший ведомство с апреля 2016 года, покинул должность. Причины увольнения он не уточнил, отметив лишь, что принял решение сменить работу спустя 3 098 дней на посту. Исполняющим обязанности директора стал Максим Малхасьян, с 2021 года занимавший позицию заместителя главы ведомства. В Депздраве он работает с 2016 года.

Очередная ротация произошла в ноябре – директором Департамента здравоохранения ХМАО назначили экс-главврача Тюменской областной клинической больницы Романа Паськова. Максим Малхасьян вернулся на должность замруководителя ведомства.

Тамбовская область

Скандал, связанный с возбуждением уголовного дела, привел к отставке министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова в феврале 2024 года. Чиновнику вменяли ряд статей УК, в том числе незаконную охоту с причинением крупного ущерба (пп. «а», «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ). Овчинникова также подозревали по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителей власти), его пытались привлечь по указанной статье три раза. Последний раз очередное уголовное дело возбудили в июне.

На смену Овчинникову в феврале в статусе и. о. главы ведомства пришла заместитель министра – начальник Управления по организации медицинской помощи Екатерина Юнькова. В конце июля ее утвердили в должности. Ранее, в апреле, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Тамара Фролова на расширенном заседании коллегии Минздрава Тамбовской области обозначила ряд проблем системы здравоохранения региона, с которыми, по ее мнению, руководители ведомства либо не борются, либо решают их некорректно, вплоть до «незаконных действий».

Этому предшествовала жалоба премьер-министру РФ Михаилу Мишустину от главврачей семи местных медучреждений, указавших на проведенные министерством произвольные увольнения руководителей нескольких клиник. Медики назвали разрушительной кадровую политику управленцев областного Минздрава. «Надо не замалчивать эти проблемы, не бояться, а пытаться их решать каким-то образом. Ну или тогда не руководить, а уходить. Зачем тогда руководителем-то быть? Зачем за эти места тогда держаться, биться?» – негодовала Фролова.

Владимирская область

Руководивший Минздравом Владимирской области с ноября 2023 года Владимир Янин в середине декабря 2024-го стал фигурантом дела по двум эпизодам – ч. 3 ст. 160 (присвоение с использованием служебного положения в крупном размере) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности). Чиновнику предъявили обвинение, задержали, а затем отправили в СИЗО.

Следователи считают, что с 2021 года Янин, являясь на тот момент главврачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчиненным повышенные материальные выплаты, а часть средств сотрудники якобы передавали своему начальнику. Предполагается, что такую деятельность Янин продолжил и после назначения на пост министра. По предварительной оценке, фигурант дела мог получить таким образом более 400 тысяч рублей.

Официально об отставке Янина не сообщалось. Но уже 17 декабря общественности представили врио главы Минздрава – им стал замглавы ведомства по вопросам материально-технического и информационно-компьютерного обеспечения Леонид Кряжев.

Московская область

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк ушел в отставку в конце октября. Он занимал пост с февраля 2022 года. И. о. главы подмосковного Минздрава назначили Максима Максимова, который в разное время работал в Депздраве Москвы, а также руководил Минздравом Тверской области.

Позднее, в середине ноября, появилась информация, что исполнять обязанности руководителя ведомства будет бывший глава администрации Республики Башкортостан Максим Забелин.

В начале декабря Vademecum выяснил, что отставка Сапанюка связана с переходом на новую работу – он стал врио генерального директора Национального института качества Росздравнадзора. На позиции он сменил Игоря Казьмина.

Республика Крым

С 2014 по 2021 год министры здравоохранения в регионе сменились шесть раз. Седьмая кадровая перестановка произошла в мае 2024 года – тогда Константин Скорупский, возглавлявший ведомство с октября 2021 года, ушел в отставку после обещания уволиться в случае сохранения проблем с лекарственным обеспечением в регионе. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал заявление об увольнении, назвав поступок Скорупского «мужским».

Решением проблем с лекобеспечением населения 3 июля занялась врио министра здравоохранения региона Ольга Растригина, которая с июня 2020 года была первым заместителем руководителя местного Минздрава. Чиновница сообщила, что новый механизм обеспечения лекарствами медучреждений будет допускать прямое обращение главврачей больниц в госсеть «Крым-Фармация».

Однако уже 9 июля руководителем Минздрава Крыма стал Алексей Натаров, ранее занимавший различные управленческие должности в медучреждениях Воронежа. Перед ним поставили ряд задач – повышение качества оказания медуслуг населению, модернизация медицинских учреждений и решение кадрового вопроса, а также выстраивание грамотной работы по обеспечению крымчан льготными лекарствами. В октябре Натарова утвердили в должности.

Омская область

Возглавлявший с ноября 2023 года Минздрав Омской области Артем Наркевич в июне 2024 года ушел в отставку в связи с переходом на работу в Министерство здравоохранения РФ. В федеральном ведомстве он стал директором Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении, сменив Людмилу Летникову.

На место Наркевича пришел бывший главврач Клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов. Губернатор Омской области Виталий Хоценко 8 июля подписал распоряжение о назначении Маркелова министром здравоохранения региона сроком на один год.

Фото: freepik.com

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