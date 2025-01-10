Правительство продлило возможность ввоза лекарств в случае дефектуры из-за санкций

Правительство продлило на год возможность ввоза лекарств в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций. Постановление № 593 будет действовать до конца 2025 года.

Правительство утвердило постановление № 1964 от 28.12.2024, которым вносится изменение в особенности обращения лекарств в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций (постановление № 593 от 05.04.2022).

Согласно документу, возможность ввоза лекарственных препаратов в иностранной упаковке в случае дефектуры продлевается на год: до 31 декабря 2025 года.