Михаилу Мурашко исполнилось 58 лет

Президент поздравил министра здравоохранения с днем рождения. Михаилу Мурашко сегодня исполнилось 58 лет.

Министру здравоохранения Михаила Мурашко сегодня исполнилось 58 лет. Президент России Владимир Путин поздравил его на совещании с членами правительства. Он поблагодарил главу Минздрава за работу, передает ТАСС.

«Служу России», – ответил Мурашко.

Мурашко родился 9 января 1967 года в городе Свердловске. В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт. Он назначен министром здравоохранения указом президента 21 января 2020 года.

Фото: Минздрав России

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