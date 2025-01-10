Правительство будет формировать критерии для включения лекарств в перечень СЗЛП

В Госдуму внесен законопроект о закреплении понятия перечня стратегически значимых лекарственных средств. В список попадут препараты, обеспечивающие приоритетные потребности здравоохранения. Такие лекарства должны получить приоритет при нацрежиме в госзакупках.

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 811556-8 о внесении изменений в статью 4 Федерального закона № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств», на документ обратил внимание «Медицинский вестник». Авторы документа предлагают законодательно закрепить понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС).

Стратегически значимыми будут считаться те препараты, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в России. Входящие в перечень лекарства должны производиться на территории страны.

Правительству предстоит определить список лекарств, которые войдут в перечень СЗЛС, а также установить порядок и критерии его формирования.

Как следует из пояснительной записки к документу, изменения должны благоприятно отразиться на предпринимателях и экономике, так как они направлены на обеспечение стабильного производства препаратов, включенных в перечень СЗЛС.

В случае утверждения закон вступит в силу с 1 марта.

Закон, вводящий нацрежим в госзакупках, президент подписал 8 августа. Он вводит, в частности, правило «второй лишний» — запрет на участие в закупках поставщиков иностранной продукции при наличии хотя бы одного предложения российских товаров. В стратегии «Фарма-2030» указано, что приоритет должны получить препараты из перечня стратегически значимых. Правило для препаратов полного цикла, включая фармсубстанцию, должно заработать с апреля 2025 года, но лишь после запуска системы прослеживаемости субстанций.

В сентябре 2024 года замминистра здравоохранения Сергей Глаголев в ходе парламентских слушаний по теме лекарственной безопасности в Госдуме заявил, что правительству необходимо интенсифицировать меры поддержки по импортозамещению и прежде всего решить проблему социально значимых лекарственных средств. По словам замминистра, актуализировать список СЗЛС планируется к сентябрю 2025 года.

Перечень СЗЛС уже утвержден распоряжением Правительства № 2015-р от 01.08.2020, ряд указанных в нем лекарств уже производятся в России на производстве полного цикла. Актуализация перечня СЗЛС заложена в одном из пунктов по исполнению плана реализации стратегии «Фарма-2030». У препаратов после включения в список появятся дополнительные преимущества при осуществлении госзакупок таких лекарств.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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