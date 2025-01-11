Ушел из жизни сооснователь фармкомпании «Морон» Игорь Яньков

Скончался один из основателей дистрибьюторской компании «Морон». Игорю Янькову было 64 года.

На 65-м году ушел из жизни один из основателей дистрибьюторской компании «Морон» Игорь Яньков, об этом «ФВ» сообщила бывший PR-менеджер компании Стелла Новикова.

Причина смерти не уточняется, но известно, что в последние годы жизни у него были проблемы со здоровьем. О времени и месте прощания станет известно позднее.

«У Игоря Павловича было обостренное чувство справедливости, хотя многие на рынке в то время «кидали». Но если Яньковы сказали, то договор можно не оформлять», — поделилась воспоминаниями Новикова.

Игорь и Олег Яньковы основали сеть «Морон» в 1994 году, и она вошла в пятерку крупнейших дистрибьюторских компаний. В 1999 году ими также была основана торговая сеть «Витим и Ко» (оператор сети «Старый лекарь»).

В 2008 году финская фармкомпания Oriola-KD Corporation приобрела 75% российской «Витим и Ко», управляющей аптечной сетью «Старый лекарь», и дистрибьютора «Морон». Оставшуюся долю в 25% Oriola-KD выкупила в 2010 году. Общая стоимость покупки составила 226 млн долл.

По данным ЦМИ «Фармэксперт», в 2010 году «Старый лекарь» занимал 8-е место в TOP10 российских аптечных сетей на розничном коммерческом рынке лекарственных средств. Доля «Старого лекаря» в 2009 году составила 0,94%. Для сравнения: доля лидеров рынка «36,6» — 3,16; «Риглы» — 1,99; «Фармакора» — 1,83%. Доля «Морона» по прямым поставкам с учетом ДЛО составила 2,5%.

После сделки у российского подразделения финской компании ухудшились результаты деятельности, по итогам 2010 года оно получило операционный убыток в размере 18 млн евро.

В 2015 году «Аптечная сеть 36,6» приобрела у финской финской Oriola-KD Holding Russia Oy 100% в ООО «Витим и Ко», управляющим сетью аптек «Старый лекарь», «03 Аптека» и фармдистрибьютора «Ориола». А затем дистрибьюторский бизнес был выделен в компанию «Джи-Ди-Пи» (ООО «Гуд Дистрибьюшн Партнерс»).

Сын Игоря Евгений Яньков занимается развитием аптечной сети «Вита».