Novartis представила результаты III фазы КИ первой генной терапии для детей старше 2 лет со СМА

Novartis успешно завершила III фазу исследования генной терапии OAV101 IT от спинальной мышечной атрофии, в котором приняли участие пациенты от двух до 18 лет. Однократное введение препарата в спинномозговую жидкость обеспечило улучшение двигательных функций по сравнению с группой плацебо.

Novartis успешно завершила III фазу клинических испытаний генной терапии OAV101 IT (onasemnogene abeparvovec), предназначенной для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и подростков. Об этом сообщила пресс-служба швейцарской компании.

Исследование STEER охватило более 100 участников в возрасте от двух до 18 лет, страдающих от СМА 2-го типа, — такие пациенты могут сидеть без поддержки, но не вставать и ходить самостоятельно. Эффективность терапии определялась по расширенной шкале больницы Хаммерсмит (HFMSE), которая оценивает моторные функции при СМА. У получивших препарат испытуемых наблюдались значительно более высокие показатели двигательной активности по сравнению с группой плацебо — они стали лучше выполнять перевороты, перемещаться ползком, удерживать равновесие в положении сидя и стоя.