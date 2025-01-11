Маркетплейсы обязали размещать декларации на биодобавки

Президент подписал закон о необходимости добавлять в описание товара на маркетплейсах ссылку на декларацию на него в соответствующем реестре. Это коснется в том числе продажи биодобавок. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Президент подписал закон № 546-ФЗ от 28.12.2024, которым вносятся изменения в статьи 10 и 26-1 закона «О защите прав потребителей». Документ разработан для реализации права потребителей на получение достоверной информации о товарах и об их изготовителях.

Согласно закону маркетплейсы будут обязаны размещать сертификаты соответствия и декларации на биологически активные добавки (БАД) в соответствующем реестре. Порядок формирования такого реестра утвержден Евразийской экономической коллегией.