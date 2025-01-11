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Маркетплейсы обязали размещать декларации на биодобавкиМаркетплейсы обязали размещать декларации на биодобавки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) составила письмо по формированию отпускных цен на препараты из списка ЖНВЛП для организаций при применении упрощенной системы налогообложения (УСН). Документ появился в связи с изменениями налогового законодательства с 1 января 2025 года – с этой даты организации, применяющие УСН, обязали платить налог на добавленную стоимость (НДС), если их годовой доход превышает 60 млн рублей. В письме ведомство предлагает методику формирования цен в зависимости от категории налогоплательщика и приводит примеры установления оптовой и розничной стоимости препарата.

«Законодательство РФ не содержит конкретизирующих положений, описывающих методику формирования отпускных цен на ЖНВЛП в зависимости от существующих систем налогообложения», – объясняет ФАС, уточняя, что документ создан после многочисленных обращений. В письме от 28 декабря 2024 года № ТН/122353/24 антимонопольный орган отразил свое видение механизма определения цен в новой системе налогообложения, поделив плательщиков на три условные категории.

В первую категорию попали организации с доходом за 2024 год до 60 млн рублей – они освобождаются от уплаты НДС. Для них порядок формирования отпускных цен на ЖНВЛП остается прежним: необходимо суммировать цену приобретения ЖНВЛП у поставщика (фактические затраты на приобретение ЖНВЛП с НДС, если он был предъявлен) и надбавку (исчисленную от фактической отпускной цены производителя без учета НДС).

Система расчета предусмотрена и для второй категории организаций, которые платят НДС по стандартным ставкам – 0, 10, 20 % в зависимости от вида товаров и услуг. Нулевая налоговая ставка предназначена при реализации фармацевтических препаратов и фармсубстанций для проведения клинических исследований препаратов, а также лекарств, изготовленных аптечными организациями. Отпускная цена в этом случае устанавливается по следующей схеме: цена приобретения ЖНВЛП без НДС, причем входной НДС нужно принять к вычету, если поставщик препарата относится к первой категории; надбавка от фактической отпускной цены производителя без учета НДС и НДС, полученный в результате сложениях этих двух показателей.

Для организаций, применяющих пониженные ставки НДС в размере 5% или 7%, формировать отпускную цену на ЖНВЛП, по мнению ФАС, следует с помощью двух методов. Суммируется цена приобретения ЖНВЛП у поставщика (фактические затраты на приобретение ЖНВЛП с НДС, если он был предъявлен), надбавка от фактической отпускной цены производителя без учета НДС и НДС от сложения этих показателей.

Реализация механизма обязательна и для препаратов, приобретенных до 1 января 2025 года.

В июле 2024 года стало известно об окончательном содержании масштабной налоговой реформы. Нововведение реализовано через Федеральный закон № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Тогда была введена обязанность ИП и юридических лиц на УСН уплачивать НДС, если их годовая выручка превышает 60 млн рублей. ФЗ также скорректировал лимиты для применения в организациях УСН. Так, предельный размер доходов для перехода на систему повышен до 450 млн рублей. Подробнее о других положениях налоговой реформы – в дайджесте Vademecum «Нормативная лексика» за июль 2024 года.

В декабре 2024 года Правительство России снизило налоговую нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). Так, МСП, относящиеся к обрабатывающему сектору промышленности, с 1 января 2025 года пользуются пониженным тарифом страховых взносов в размере 7,6% (сейчас ставка для МСП составляет 15%). Решение коснулось и производителей фармацевтических субстанций.

Источник: «Консультант»
Фото: ru.freepik.com

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11 января, 2025 | Просмотров: 153