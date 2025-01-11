Маркетплейсы обязали размещать декларации на биодобавкиМаркетплейсы обязали размещать декларации на биодобавки

«Законодательство РФ не содержит конкретизирующих положений, описывающих методику формирования отпускных цен на ЖНВЛП в зависимости от существующих систем налогообложения», – объясняет ФАС, уточняя, что документ создан после многочисленных обращений. В письме от 28 декабря 2024 года № ТН/122353/24 антимонопольный орган отразил свое видение механизма определения цен в новой системе налогообложения, поделив плательщиков на три условные категории.

В первую категорию попали организации с доходом за 2024 год до 60 млн рублей – они освобождаются от уплаты НДС. Для них порядок формирования отпускных цен на ЖНВЛП остается прежним: необходимо суммировать цену приобретения ЖНВЛП у поставщика (фактические затраты на приобретение ЖНВЛП с НДС, если он был предъявлен) и надбавку (исчисленную от фактической отпускной цены производителя без учета НДС).

Система расчета предусмотрена и для второй категории организаций, которые платят НДС по стандартным ставкам – 0, 10, 20 % в зависимости от вида товаров и услуг. Нулевая налоговая ставка предназначена при реализации фармацевтических препаратов и фармсубстанций для проведения клинических исследований препаратов, а также лекарств, изготовленных аптечными организациями. Отпускная цена в этом случае устанавливается по следующей схеме: цена приобретения ЖНВЛП без НДС, причем входной НДС нужно принять к вычету, если поставщик препарата относится к первой категории; надбавка от фактической отпускной цены производителя без учета НДС и НДС, полученный в результате сложениях этих двух показателей.

Для организаций, применяющих пониженные ставки НДС в размере 5% или 7%, формировать отпускную цену на ЖНВЛП, по мнению ФАС, следует с помощью двух методов. Суммируется цена приобретения ЖНВЛП у поставщика (фактические затраты на приобретение ЖНВЛП с НДС, если он был предъявлен), надбавка от фактической отпускной цены производителя без учета НДС и НДС от сложения этих показателей.

Реализация механизма обязательна и для препаратов, приобретенных до 1 января 2025 года.

В июле 2024 года стало известно об окончательном содержании масштабной налоговой реформы. Нововведение реализовано через Федеральный закон № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Тогда была введена обязанность ИП и юридических лиц на УСН уплачивать НДС, если их годовая выручка превышает 60 млн рублей. ФЗ также скорректировал лимиты для применения в организациях УСН. Так, предельный размер доходов для перехода на систему повышен до 450 млн рублей. Подробнее о других положениях налоговой реформы – в дайджесте Vademecum «Нормативная лексика» за июль 2024 года.

В декабре 2024 года Правительство России снизило налоговую нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). Так, МСП, относящиеся к обрабатывающему сектору промышленности, с 1 января 2025 года пользуются пониженным тарифом страховых взносов в размере 7,6% (сейчас ставка для МСП составляет 15%). Решение коснулось и производителей фармацевтических субстанций.