Американские законодатели призывают ограничить экспорт биотехнологий в Китай

Группа американских законодателей обратилась к администрации президента Байдена с просьбой рассмотреть возможность ограничения экспорта биотехнологий в китайские военные структуры. Они выразили опасения, что Пекин может использовать эти технологии для создания более токсичных патогенов и других военных целей, пишет Reuters.

В письме, подписанном членами Конгресса, включая председателя Комитета по делам Китая Джона Муленаара и демократа Раджея Кришнамурти, законодатели призвали министра торговли Джину Раймондо изучить возможность введения лицензионных ограничений для американских фармацевтических компаний, работающих с китайскими медицинскими учреждениями, связанными с военными.

Законодатели отметили, что конкуренция в области биотехнологий между США и Китаем может повлиять на национальную безопасность и будущее здравоохранения в США. В августе 2023 года группа американских законодателей, включая демократа Анну Эшу, обратилась к Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой усилить контроль за клиническими испытаниями, проводимыми в Китае. Они выразили опасения по поводу кражи интеллектуальной собственности и возможности принудительного участия в этих испытаниях национального меньшинства страны. Так, законодатели отметили, что американские фармацевтические компании активно сотрудничали с китайскими военными больницами, проводя сотни клинических испытаний за последние 10 лет, включая исследования в Синьцзяне, где проживает уйгурское меньшинство.

FDA ответило на эти опасения, сообщив, что для участников испытаний предусмотрены меры защиты, включая требование о получении юридически эффективного, информированного согласия людей. Однако законодатели продолжают беспокоиться о возможных нарушениях прав человека и угрозах безопасности.

gxpnews