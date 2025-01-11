Royalty Pharma упрощает корпоративную структуру благодаря сделке на $1,1 млрд

Американская компания Royalty Pharma объявила о намерении приобрести RP Management за почти $1,1 млрд. Эта сделка направлена на упрощение корпоративной структуры компании, которая занимается покупкой роялти на будущие лекарства у академических лабораторий и биотехнологических компаний. Полученные средства компанией используются для финансирования исследований и разработок.

RP Management управляла операциями Royalty Pharma с момента ее основания в 1996 году. При этом она не имела собственных сотрудников, а использовала персонал RP Management для ведения бизнеса, получая за это ежеквартальное вознаграждение. После завершения сделки Royalty Pharma станет интегрированной компанией, а все сотрудники RP Management перейдут в штат нью-йоркской фирмы.

Совет директоров Royalty Pharma также одобрил программу выкупа акций на сумму $3 млрд. Генри Фернандес, ведущий независимый директор совета директоров, отметил, что эти меры должны способствовать созданию акционерной стоимости в долгосрочной перспективе. Акции компании выросли на 3,8% на премаркетинговых торгах после объявления о сделке.

В 2023 году Royalty Pharma подписала соглашение с компанией Ferring о получении гонораров за препарат от рака мочевого пузыря Adstiladrin (nadofaragene firadenovec-vncg).

gxpnews