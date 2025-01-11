Москва объявила офсет на производство медизделий на 11,4 млрд рублей

В документации к закупке указано, что поставщик должен будет направить на создание, модернизацию и освоение производства впитывающих урологических вкладышей при недержании мочи не менее 200 млн рублей в срок не позднее восьми месяцев со дня заключения контракта.

Под созданием производства подразумевается в том числе проектирование и строительство объектов, техническое перевооружение объектов капитального строительства, закупка, монтаж и пусконаладка оборудования, внесение производственной площадки в регудостоверение на выпускаемые на объекте медизделия.

В свою очередь Департамент труда и социальной защиты населения Москвы в период с марта 2025-го по конец 2034 года закупит у подрядчика урологические впитывающие вкладыши по начальной сумме цен единицы товара 1,4 тысячи рублей. Ежегодно заказчик будет приобретать мужские и женские вкладыши трех видов, отличающиеся разной абсорбционной способностью. Оплата госзакупки будет проводиться из средств бюджета Москвы.

В 2019 году компания «Гематех» («дочка» ООО «Гемамед») заключила офсетный контракт с мэрией Москвы по производству медизделий для стомированных пациентов. Сумма вложений в производство составляла 8,585 млрд рублей. Предприятие планировалось возвести в 2021 году на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Печатниках. Примечательно, что сама компания получила статус резидента ОЭЗ до фактического заключения контракта. Первые отгрузки изделий начались в 2022 году.

В июне 2023 года был отменен офсет на поставку медизделий для городской службы крови на общую сумму 5,277 млрд рублей, объявленный Департаментом здравоохранения Москвы (ДЗМ). Конкурс объявили в марте 2023 года, однако его условия в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обжаловала «Фармстандарт-Медтехника», так как, согласно постановлению Правительства РФ № 620, объединение разных видов медизделий в один лот запрещено. В ФАС согласились с доводами компании и выдали предписание об устранении нарушений. В итоге, чтобы исполнить предписание ФАС, ДЗМ сначала исключил из офсета 13 из 14 видов медизделий, снизив цену контракта до 367 млн рублей, и продлил прием заявок, а затем и вовсе отменил конкурс.

В феврале 2023 года ДЗМ объявил офсет на производство и поставку медицинской мебели для московских клиник. По условиям конкурса победитель должен был вложить не менее 250 млн рублей в локализацию 80 наименований мебели в течение трех лет, взамен Депздрав намеревался закупить не менее 160 тысяч единиц продукции для оснащения клиник на общую сумму 5,1 млрд рублей. Однако конкурсная комиссия отклонила заявки всех четырех производителей, в результате чего процедура была признана несостоявшейся. После этого один из потенциальных претендентов – производитель медицинской мебели «Медстальконструкция» (входит в ГК «Меги») – обжаловал в ФАС отказ, однако заявление отклонили. В августе 2023 года служба обнаружила нарушения в офсетном контракте и аннулировала его. В сентябре того же года Депздрав подал иск в суд против ФАС, а в ноябре департамент проиграл его.

Среди других офсетов – контракт по производству и поставке для нужд Москвы абсорбирующего белья (подгузников и пеленок) на общую сумму 11,8 млрд рублей. Победителем конкурса Департамента Москвы по конкурентной политике стала компания «ВИП Камилла», которая входит в структуру турецкой многопрофильной мануфактуры UСAR Group. Компания стала единственным участником аукциона, в результате чего комиссия признала конкурс несостоявшимся и в январе 2023 года рекомендовала заключить контракт с ООО «ВИП Камилла».