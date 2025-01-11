Москва объявила офсет на производство медизделий на 11,4 млрд рублей

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы объявил конкурс на заключение офсетного контракта (со встречными обязательствами инвестора) на производство вкладышей урологических впитывающих при недержании мочи. Начальная максимальная цена контракта установлена на уровне 11,4 млрд рублей. Окончание подачи заявок запланировано на 14 февраля 2025 года.
В документации к закупке указано, что поставщик должен будет направить на создание, модернизацию и освоение производства впитывающих урологических вкладышей при недержании мочи не менее 200 млн рублей в срок не позднее восьми месяцев со дня заключения контракта.
Под созданием производства подразумевается в том числе проектирование и строительство объектов, техническое перевооружение объектов капитального строительства, закупка, монтаж и пусконаладка оборудования, внесение производственной площадки в регудостоверение на выпускаемые на объекте медизделия.
В свою очередь Департамент труда и социальной защиты населения Москвы в период с марта 2025-го по конец 2034 года закупит у подрядчика урологические впитывающие вкладыши по начальной сумме цен единицы товара 1,4 тысячи рублей. Ежегодно заказчик будет приобретать мужские и женские вкладыши трех видов, отличающиеся разной абсорбционной способностью. Оплата госзакупки будет проводиться из средств бюджета Москвы.
В 2019 году компания «Гематех» («дочка» ООО «Гемамед») заключила офсетный контракт с мэрией Москвы по производству медизделий для стомированных пациентов. Сумма вложений в производство составляла 8,585 млрд рублей. Предприятие планировалось возвести в 2021 году на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Печатниках. Примечательно, что сама компания получила статус резидента ОЭЗ до фактического заключения контракта. Первые отгрузки изделий начались в 2022 году.
В июне 2023 года был отменен офсет на поставку медизделий для городской службы крови на общую сумму 5,277 млрд рублей, объявленный Департаментом здравоохранения Москвы (ДЗМ). Конкурс объявили в марте 2023 года, однако его условия в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обжаловала «Фармстандарт-Медтехника», так как, согласно постановлению Правительства РФ № 620, объединение разных видов медизделий в один лот запрещено. В ФАС согласились с доводами компании и выдали предписание об устранении нарушений. В итоге, чтобы исполнить предписание ФАС, ДЗМ сначала исключил из офсета 13 из 14 видов медизделий, снизив цену контракта до 367 млн рублей, и продлил прием заявок, а затем и вовсе отменил конкурс.
В феврале 2023 года ДЗМ объявил офсет на производство и поставку медицинской мебели для московских клиник. По условиям конкурса победитель должен был вложить не менее 250 млн рублей в локализацию 80 наименований мебели в течение трех лет, взамен Депздрав намеревался закупить не менее 160 тысяч единиц продукции для оснащения клиник на общую сумму 5,1 млрд рублей. Однако конкурсная комиссия отклонила заявки всех четырех производителей, в результате чего процедура была признана несостоявшейся. После этого один из потенциальных претендентов – производитель медицинской мебели «Медстальконструкция» (входит в ГК «Меги») – обжаловал в ФАС отказ, однако заявление отклонили. В августе 2023 года служба обнаружила нарушения в офсетном контракте и аннулировала его. В сентябре того же года Депздрав подал иск в суд против ФАС, а в ноябре департамент проиграл его.
Среди других офсетов – контракт по производству и поставке для нужд Москвы абсорбирующего белья (подгузников и пеленок) на общую сумму 11,8 млрд рублей. Победителем конкурса Департамента Москвы по конкурентной политике стала компания «ВИП Камилла», которая входит в структуру турецкой многопрофильной мануфактуры UСAR Group. Компания стала единственным участником аукциона, в результате чего комиссия признала конкурс несостоявшимся и в январе 2023 года рекомендовала заключить контракт с ООО «ВИП Камилла».
Источник: ЕИС «Закупки»
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