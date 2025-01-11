В Минздраве Калужской области сменился руководитель

Чернова сменила на посту Константина Пахоменко, руководившего Минздравом с 2021 года. По данным местных СМИ, экс-министр перейдет работать в Обнинск. Какую должность он займет, пока неизвестно.

Анна Чернова закончила Смоленскую государственную медицинскую академию. Проходила постдипломное образование на базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова, затем 10 лет проработала в Больнице скорой медицинской помощи Калуги, а в 2021 году возглавила Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

На новой должности, по словам губернатора, Черновой предстоит решать вопросы кадрового дефицита, укрепления первичного звена, развития высокотехнологичной медпомощи, повышения рождаемости.

В 2024 году, по подсчетам Vademecum, министры здравоохранения сменились в 27 субъектах России. Причины отставок руководителей минздравов и депздравов были разными – от возбуждения уголовных дел до повышения в должности, причем большинство кадровых перестановок (четыре – в Вологодской и Орловской областях, Хабаровском крае и Чукотском АО) прошло в январе. Наиболее значимые ротации чиновников – в обзоре Vademecum.