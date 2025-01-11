Moderna сталкивается с вызовами на рынке ЛП от RSV и COVID-19

Генеральный директор Moderna Стефан Бансель в ежегодном письме акционерам признал сложные условия, с которыми компания столкнулась в 2024 году. Падение продаж вакцины от COVID-19, конкуренция на рынке препаратов против респираторно-синцитиального вируса (RSV) и узкие рекомендации регуляторов США стали ключевыми факторами, повлиявшими на финансовые показатели и стратегию компании.

Одобренная в мае 2024 года инъекция mRESVIA для профилактики RSV принесла компании лишь $10 млн за III квартал. Бансель объяснил это ограниченной рекомендацией Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которая сузила целевой рынок в США, и сильной конкуренцией со стороны GSK и Pfizer. В ответ на этот опыт компания решила больше не учитывать продажи новых продуктов в год их запуска при формировании финансовой отчетности.

На рынке вакцин против COVID-19 Moderna также столкнулась с трудностями. Несмотря на выручку от Spikevax в размере $1,8 млрд в III квартале, превысившую ожидания аналитиков, компания не пересмотрела годовой прогноз. Аналитики объясняют рост продаж ранним одобрением FDA обновленного штамма, однако конкуренция на частном рынке и общее насыщение сегмента продолжают оказывать давление, пишет Fierce Pharma.

Бансель подчеркнул, что вызовы, связанные с COVID-19 и RSV, отразили сложность работы в постпандемическом мире. Дополнительной неопределенности добавляет политическая ситуация в США, в том числе возможные изменения в приоритетах здравоохранения с приходом нового правительства.

Чтобы справиться с трудностями, компания объявила о планах по сокращению расходов на НИОКР более чем на 20% к 2027 году, что эквивалентно экономии $1,1 млрд. По мнению компании, этот шаг позволит сосредоточиться на одобрении 10 ключевых продуктов в ближайшие три года. Остальные программы будут отложены до создания более устойчивой коммерческой структуры, отметил Бансель.

gxpnews