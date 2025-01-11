Фармацевты против маркетинговых бонусов

Госдума вновь озаботилась отменой маркетинговых бонусов в аптеках. Фракция «Справедливая Россия – За правду» предлагает законодательно ограничить размер бонусов, которые фармкомпании выплачивают аптекам за продвижение препаратов. Участники рынка, опрошенные GxP News, скептически относятся к этому предложению, а вот большинство фармацевтов хотело бы, чтобы бонусы были полностью запрещены.

Авторы законопроекта утверждают, что «фармпроизводители стали заложниками» маркетинговых договоров и «фармретейл выставляет все более крупный счет за присутствие на полках». Бонусы аптечным сетям, по мнению депутатов, достигают порой 80%.

Справедливороссы считают, что работники аптек также недовольны такой ситуацией и вынужденным навязыванием товара покупателю. В законопроекте предложено внести изменения в ст. 54 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и определить полномочия правительства по установлению ограничений на внереализационные доходы.

Представители аптечных сетей убеждены, что производители сами заинтересованы в выплатах и продвижении товаров. Маркетинговые бонусы для аптек – это треть дохода.

Но фармацевты, опрошенные сообществом «Фарма РФ», поддерживают депутатов. 44% респондентов считают, что бонусы нужно полностью запретить. Еще 14% полагают, что их нужно ограничить – максимум на 5%. Заменить бонусы другой формой регулирования хотели бы 16% респондентов, и чуть больше четверти – 26% – считают, что все нужно оставить как есть.

Среди тех, кто считает, что бонусы нужно оставить, большинство (28%) объясняет это тем, что именно эти выплаты от фармкомпаний помогают аптекам «держаться на плаву», почти столько же (26%) – что именно они помогают «удерживать на должном уровне зарплату первостольников». 21% уверен, что именно бонусы дают возможность продвигать на рынок новые эффективные, но малоизвестные покупателям препараты, 19% респондентов полагают, что именно так сохраняются в ассортименте малодоходные препараты, а 15% придерживаются противоположной идеи, чем депутаты: бонусы помогают удерживать низкие цены на препараты.

Однако противников бонусов среди фармацевтов, опрошенных сетью «Фарма РФ», все же больше. 61% из них считает, что именно бонусы вынуждают первостольников навязывать покупателю ненужные ему препараты. 52% уверены, что бонусы – основная причина потери доверия к провизору и фармацевту как к специалисту, падения престижа профессии. А 24% считают, что именно они ограничивают производителям лекарств доступ в аптечные сети.

Методология: опрос проводился в сообществе «Фарма РФ» с 26 ноября по 16 декабря 2024 года. В нем приняли участие 232 человека.

gxpnews