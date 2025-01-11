Центр лекобеспечения объявил аукционы на закупку 11 препаратов для лечения ВИЧ и гепатита С

Центр лекобеспечения объявил о проведении 15 аукционов для закупки препаратов, предназначенных для лечения ВИЧ и гепатита С. Объявления о закупках опубликованы на портале zakupki.gov.ru, пишет «ФВ».
Ранее Центр лекобеспечения объявил 32 аукциона на поставку коагулянтов и противоопухолевых препаратов по программе ВЗН.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Гразопревир + элбасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 50 мг
|39 038 табл. (шт.)
|2590,69
|101 135 356,22
|24.01.2025
|2
|Элсульфавирин, капсулы, 20 мг
|5 093 100 капс. (шт.)
|183,31
|933 616 161,00
|16.01.2025
|3
|Маравирок, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг
|2160 табл. (шт.)
|183,92
|397 267,20
|16.01.2025
|4
|Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл
|1 683 973 мл
|2,20
|3 704 740,60
|16.01.2025
|5
|Этравирин, таблетки, 200 мг
|5 526 789 табл. (шт.)
|201,96
|1 116 190 306,44
|24.01.2025
|6
|Этравирин, таблетки, 100 мг
|122 210 табл. (шт.)
|105,71
|12 918 819,10
|24.01.2025
|7
|Фосампренавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг
|324 120 табл. (шт.)
|140,77
|45 626 372,40
|24.01.2025
|8
|Лопинавир + ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг/мл + 20 мг/мл
|531 060 мл
|15,40
|8 178 324,00
|16.01.2025
|9
|Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг
|6 000 000 табл. (шт.)
|44,16
|264 960 000,00
|24.01.2025
|10
|Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|4 232 610 табл. (шт.)
|48,14
|203 757 845,40
|24.01.2025
|11
|Атазанавир, капсулы, 300 мг
|2 601 275 капс. (шт.)
|36,30
|94 426 282,50
|24.01.2025
|12
|Атазанавир, капсулы, 300 мг
|3 000 000 капс. (шт.)
|36,30
|108 900 000,00
|24.01.2025
|13
|Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл
|3 103 921 мл
|1,43
|4 438 607,03
|16.01.2025
|14
|Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|84 051 940 табл. (шт.)
|5,35
|449 677 879,00
|24.01.2025
|15
|Зидовудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|1 672 880 табл. (шт.)
|13,18
|22 048 558,40
|24.01.2025