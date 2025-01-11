Центр лекобеспечения объявил аукционы на закупку 11 препаратов для лечения ВИЧ и гепатита С

Центр лекобеспечения объявил о проведении 15 аукционов для закупки препаратов, предназначенных для лечения ВИЧ и гепатита С. Объявления о закупках опубликованы на портале zakupki.gov.ru, пишет «ФВ».

Ранее Центр лекобеспечения объявил 32 аукциона на поставку коагулянтов и противоопухолевых препаратов по программе ВЗН.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Гразопревир + элбасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 50 мг 39 038 табл. (шт.) 2590,69 101 135 356,22 24.01.2025 2 Элсульфавирин, капсулы, 20 мг 5 093 100 капс. (шт.) 183,31 933 616 161,00 16.01.2025 3 Маравирок, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг 2160 табл. (шт.) 183,92 397 267,20 16.01.2025 4 Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл 1 683 973 мл 2,20 3 704 740,60 16.01.2025 5 Этравирин, таблетки, 200 мг 5 526 789 табл. (шт.) 201,96 1 116 190 306,44 24.01.2025 6 Этравирин, таблетки, 100 мг 122 210 табл. (шт.) 105,71 12 918 819,10 24.01.2025 7 Фосампренавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг 324 120 табл. (шт.) 140,77 45 626 372,40 24.01.2025 8 Лопинавир + ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг/мл + 20 мг/мл 531 060 мл 15,40 8 178 324,00 16.01.2025 9 Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг 6 000 000 табл. (шт.) 44,16 264 960 000,00 24.01.2025 10 Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг 4 232 610 табл. (шт.) 48,14 203 757 845,40 24.01.2025 11 Атазанавир, капсулы, 300 мг 2 601 275 капс. (шт.) 36,30 94 426 282,50 24.01.2025 12 Атазанавир, капсулы, 300 мг 3 000 000 капс. (шт.) 36,30 108 900 000,00 24.01.2025 13 Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл 3 103 921 мл 1,43 4 438 607,03 16.01.2025 14 Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 84 051 940 табл. (шт.) 5,35 449 677 879,00 24.01.2025 15 Зидовудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 1 672 880 табл. (шт.) 13,18 22 048 558,40 24.01.2025

gxpnews