Фармацевтический сектор возглавил падение индекса IPO на Мосбирже

В начале 2025 года индикатор первичных размещений Московской биржи продемонстрировал волатильную динамику. После достижения отметки 673 пунктов в завершение новогодних каникул рынок существенно скорректировался с открытием первой торговой сессии года, пишет «Агентство Бизнес Новостей».

Статистические данные Биржи указывают на концентрацию негативной динамики в медико-фармацевтическом секторе. Наиболее существенное снижение зафиксировано у «Озон Фармацевтики», несмотря на предшествующий рост котировок с 35,1 до 46,2 рубля. К середине торговой сессии падение акций компании достигло 14,27%, что стало максимальным показателем среди всех торгуемых инструментов.

«Промомед» также продемонстрировал отрицательную динамику после периода роста, когда котировки поднялись с 304 до 364,4 рубля. В ходе торгов снижение стоимости акций компании достигло 6,75%.

Схожую тенденцию продемонстрировала компания «Генетико», входящая в структуру «Артген Биотех»: при росте до 30,99 рубля относительно декабрьского значения в 25,9 рубля актив показал внутридневное падение на 4,8%.

В результате совокупной негативной динамики индекс IPO Московской Биржи завершил торговую сессию снижением на 3,56%, нивелировав утренний рост более 2% и зафиксировав отрицательное значение в 0,2% по итогам первого рабочего дня года.

gxpnews