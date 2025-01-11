J&J приостановит выпуск кардиоустройства Varipulse в США после сообщений об инсульте

Фармкомпания Johnson & Johnson (J&J) приостановила выпуск кардиоустройства Varipulse в США на фоне расследования четырех случаев инсульта у пользователей. Акции компании упали на 3% до трехлетнего минимума – $141,44, пишет Reuters.

При этом конкуренты – Boston Scientific и Medtronic – выросли на 5 и 4% соответственно. «Мы усердно работаем над завершением расследования в соответствии с нашими процессами медицинской безопасности», – подчеркнула J&J в своем заявлении.

Устройство Varipulse, которое использует метод абляции импульсным полем для лечения некоторых нарушений сердечного ритма, получило одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в ноябре. По данным J&J, во всем мире внедрение Varipulse прошло успешно: было завершено более 3000 коммерческих случаев. При этом отзывы врачей об устройстве были неоднозначными.

gxpnews