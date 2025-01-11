Novo расширяет сотрудничество с Valo Health в области разработки препаратов

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk и американская технологическая компания Valo Health заявили о расширении заключенного в 2023 году соглашения о разработке новых препаратов для лечения кардиометаболических заболеваний с привлечением технологии искусственного интеллекта.

Novo не оставляет попыток вывести на рынок препарат для снижения массы тела, который по своей эффективности превзошел бы Zepbound от конкурирующей Eli Lilly.

Novo и Lilly продолжают исследования своих препаратов от ожирения для лечения целого ряда заболеваний.

Novo и Valo заключили соглашение о совместной разработке 11 лекарственных препаратов в сентябре 2023 года.

В рамках расширенного соглашения компании будут работать над созданием 20 новых препаратов для лечения ожирения, сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно условиям расширенного соглашения, Valo получит краткосрочные выплаты на общую сумму 190 млн долларов США, а также платежи в размере 4,6 млрд долларов США по мере достижения определенных этапов разработки.

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