Roche завершает сделку по приобретению биофармацевтической компании Poseida

Roche сообщила, что планирует завершить сделку по приобретению американской биофармацевтической компании Poseida Therapeutics, специализирующейся на разработке иммуноклеточной терапии для лечения онкогематологических заболеваний.
Roche приняла к оплате порядка 65 миллионов (66%) акций Poseida по цене 9 долларов США за акцию с дополнительным условным платежом в размере 4 доллара США за акцию.
Исходя из этого, стоимость сделки может составить около 1,5 млрд долларов США.
Сделка, о которой стало известно в ноябре, является очередным шагом Roche в направлении расширения ассортимента с целью компенсации падения продаж противоопухолевых препаратов.
После приобретения Poseida компания Roche получит права на препарат для терапии аллогенными Т-клетками с химерным антигенным рецептором (CAR-T). Препарат, действие которого основано на использовании генетически модифицированных иммунных клеток, предназначен для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
Кроме того, Poseida работает над программами CAR-T для лечения солидных опухолей и аутоиммунных заболеваний.