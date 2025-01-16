Правительство утвердило программу госгарантий на 2025 год. Главное

Программа госгарантий на 2025–2027 годы утверждена постановлением правительства № 1940 от 27 декабря 2024 года. Об особенностях ПГГ в ушедшем 2024 году можно почитать в нашем материале «Средства перенапряжения».

Оплата медпомощи

♦ Как и анонсировал Минздрав, ПГГ-2025 открывает подготовительный период, в течение которого ФФОМС будет собирать дополнительные данные о фактическом потреблении некоторых видов химиопрепаратов. Начиная с января 2025 года в реестры счетов на оплату онкологического лечения будет погружаться информация о дате введения препарата, его количестве, остатках, фактической стоимости, а с 2026 года оплата по этим позициям будет происходить «с учетом количества фактически использованного лекарственного препарата», гласит текст программы.

♦ Обязательным для оплаты отдельных схем лекарственной терапии ЗНО в 2025 году остается наличие результатов молекулярно-генетических и (или) иммуногистохимических исследований. Также не потеряло актуальности ограничение на объемы ЭКО для клиник, в которых проводится менее ста процедур ВРТ в год.

♦ Новацией ПГГ стало определение специальных средних нормативов для оплаты ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ-исследований. По федеральному справочнику одно ПЭТ-исследование при онкологических заболеваниях обойдется в 35,41 тысячи рублей, ОФЭКТ/КТ – в 4,9 тысячи рублей. Региональным минздравам предписано составить свои нормативы на эти позиции. Особенно актуальным этот пункт становится в свете старта в 2025 году программы переоснащения радиологических отделений по федпроекту «Борьба с онкологическими заболеваниями».

♦ Новым положением программы также стало предоставление регионам права устанавливать дополнительные профили медпомощи, по которым выделяются подушевые нормативы финансирования на прикрепленное население.

♦ Впервые прописана возможность создавать стационары на дому в малонаселенных пунктах с выдачей лекарственных препаратов. Контролем лечения на дому, согласно постановлению, займется средний медперсонал, ведением пациента – врач местной медорганизации.

♦ Увеличился список ИИ-решений, которые можно оплачивать по ОМС. В 2024 году была возможна оплата только сервисов для интерпретации результатов маммографии, с 2025 года к ней присоединились рентгенография или флюорография грудной клетки, компьютерная томография органов грудной клетки и головного мозга.

♦ В перечень КСГ, как сообщил ЦЭККМП Минздрава, добавлено 28 новых групп для лечения хронического вирусного гепатита C, неврологических заболеваний, онкозаболеваний; для оплаты случаев с интравитреальным введением лекарственных препаратов 2-й группы; для применения баллонной вазодилатации с установкой стентов в сосуд; для оплаты случаев оказания медпомощи в условиях отделения скорой медицинской помощи; для оплаты случаев медицинской реабилитации в детских реабилитационных отделениях; для оплаты случаев комплексной медицинской реабилитации после протезирования нижних конечностей с установкой постоянного экзопротеза.

Финансирование медорганизаций

♦ Правительство и Минздрав ввели несколько условий расходования средств ОМС клиниками. Например, появилось ограничение на отправку страхового бюджета, предназначенного для оплаты скорой помощи, на другие виды лечения.

♦ Средства ОМС запрещено направлять на оплату содержания неиспользуемого коечного фонда (за исключением простоя коек, связанного с проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также расходов, связанных с оплатой труда медицинских работников).

♦ Введено несколько новелл для борьбы с кредиторской задолженностью клиник. Разрешено использовать нормированный страховой запас ТФОМС на покрытие сверхобъемов ОМС. Сейчас этот источник используется в основном для оплаты межтерриториальных расчетов, оплаты обучения медиков и закупки недорогого оборудования. Это первый шаг регуляторов за последние несколько лет по внедрению инструментов для оперативного покрытия сверхобъемов. С 2020 года сверхлимитная помощь фактически запрещена для оплаты страховыми медорганизациями – этот тезис неоднократно подтвержден ФФОМС, Верховным и Конституционным судами. Сейчас покрыть превысившие планы объемы лечения возможно, только если клинике удастся оспорить решение комиссии по разработке терпрограммы ОМС и получится доказать, что в регионе сменилась структура заболеваемости и превышение плана было вынужденным.

Также отдельной строкой ПГГ дает возможность оплачивать объемы медпомощи, превысившие размер субвенции от ФФОМС, за счет бюджетов субъектов.

Зарплата медработников

♦ Продолжит действовать введенный в апреле 2024 года пункт ПГГ, по которому доля выплат по окладам в медорганизации должна составлять минимум 50% от всего ФОТ. Как пояснила на оперативном совещании 13 января 2025 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова, программа версии 2025 года и бюджет ФФОМС сверстаны таким образом, чтобы обеспечить рост общего фонда оплаты труда медиков в 17% год к году. По словам Голиковой, терфонды ОМС, региональные минздравы берут вопрос сохранения и увеличения уровня зарплат под свой контроль.

«Майские указы» регионы должны достигать, компенсируя 83% ФОТ медиков за счет средств ОМС. Такая цифра артикулируется в ПГГ впервые.

Реабилитация

♦ Постановление о программе госгарантий версии 2025 года содержит множество дополнений, касающихся проведения медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения для ветеранов СВО. Так, субъектам поручено создать перечень санаторно-курортных организаций, в которые могут быть направлены участники боевых действий. В структуре ПГГ также появился отдельный Порядок оказания медпомощи отдельным категориям ветеранов боевых действий, а также специальный раздел для систематизации подходов к бесплатному санаторно-курортному лечению.

Для участников СВО ввели проактивный порядок оказания первичной медико-санитарной помощи, специальную диспансеризацию с расширенным перечнем специалистов.

Лекобеспечение

♦ Программа дополнена положением, дающим право пациентам с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями получать не зарегистрированные в РФ лекарственные препараты через врачебные комиссии. Регионы должны установить перечень организаций, проводящих комиссии, а федеральный Минздрав обязан утвердить порядок и критерии назначения таких препаратов.

Средние нормативы

♦ Средний подушевой норматив ОМС увеличился, как и общее финансирование, рекордно на 16% – с 19 169,6 до 22 543,7 рублей.

♦ Впервые в программе закреплен ряд новых нормативов, например, на конкретные хирургические вмешательства в региональных клиниках по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». Среди них – стентирование коронарных артерий (средняя стоимость случая – 193,7 тысячи рублей), имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым (254,7 тысячи рублей), эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца (306,5 тысячи рублей), оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях (стентирование/эндартерэктомия – 199,5 тысячи рублей).

Отдельные нормативы появились у ПЭТ/КТ, ОФЭКТ-исследований, школ сахарного диабета и других неинфекционных заболеваний, диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья.

♦ Нормативами программы предусмотрен рост числа циклов ЭКО – на 13% больше, чем в прошлом году. В 2,5 раза по сравнению с 2024 годом увеличится охват лечением больных с вирусным гепатитом С. Средние нормативы объема медпомощи по профилю «медицинская реабилитация» в условиях круглосуточного стационара увеличены более чем на 4% по сравнению с уровнем 2024-го.

Объемы по профилактическим осмотрам снижены на 14,3%, тогда как для диспансеризации увеличены на 11,3%. Норматив на специализированную помощь увеличен на 3,1% для круглосуточных стационаров, но снижен на 4,3% для дневных.

Средняя стоимость одного случая лечения по профилю «онкология» в дневном стационаре снизится для региональных клиник с 77,3 до 76,1 тысячи рублей, для федеральных – с 99,2 до 87,8 тысячи рублей.

Критерии качества

♦ Список критериев доступности и качества медпомощи, выполнение которых лежит на региональных властях, расширился. К ним в 2025 году отнесено число случаев лечения в стационарных условиях на одну занятую должность врача медицинского подразделения, оказывающего специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь; оперативная активность на одну занятую должность врача хирургической специальности.

♦ Также с 2025 года федеральные органы власти будут контролировать, чтобы федеральные клиники (кроме тех, что являются единственными в регионе) тратили не менее 75% средств на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи с коэффициентом относительной затратоемкости равным 2 и более. До этого в 2021–2024 годах контролировалось выполнение определенного объема сложной медпомощи вне зависимости от фактических расходов.