В Самарской области сменится министр здравоохранения

Как рассказал Вячеслав Федорищев, в данный момент Андрей Орлов «проходит процедуру согласования, но он должен активно включиться в работу уже сейчас» – через три недели Орлов уже в качестве министра примет участие в оперативном совещании на тему развития здравоохранения региона.

Андрей Орлов окончил Самарский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» в 1998 году. В 1999-м прошел интернатуру по специальности «неврология», а в 2008-м завершил обучение в Самарском муниципальном институте управления по специальности «управление персоналом».

В 2009 году прошел профпереподготовку по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» и занял пост замглавврача по организации медицинской помощи в Самарской городской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова. С 2013 года и по настоящее время является главврачом Самарского областного клинического онкологического диспансера.

Сергей Вдовенко временно руководит Минздравом региона вместо Армена Беняна с ноября 2024 года. Об отставке Беняна стало известно 18 ноября в ходе оперативного совещания губернатора Самарской области с правительством региона. Вячеслав Федорищев причину увольнения чиновника тогда не назвал, но уточнил, что решение принято после общения с сотрудниками скорой медицинской помощи.

В декабре того же года в отношении Армена Беняна возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Детали расследования не приводились, однако, по данным местных СМИ, оно может быть связано с закупкой медоборудования и расходных материалов для медучреждения Самарской области по нацпроекту «Здравоохранение».