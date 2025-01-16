Суд отклонил жалобу ГК «ВИС» на выплату неустойки новосибирскому Минздраву

В СКК утверждали, что изменение сроков выполнения работ произошло из-за не зависящих от нее обстоятельств, в том числе несвоевременного подведения инженерных сетей и (или) энергетических ресурсов к границам эксплуатационной ответственности и выполнения мер по обеспечению транспортной доступности.

Минздрав, как указано в документации, направил в августе и сентябре 2023 года письмо в СКК с требованием выплатить неустойку в размере 86 млн рублей за просрочку в 431 день, пытаясь решить конфликт в досудебном порядке, но в ГК отказались выплачивать средства.

Иск против СКК подан в мае 2024 года. Получить разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники, говорится в решении суда, компания должна была еще 1 июля 2023 года, однако копии этих документов она предоставила только в сентябре 2024 года. В октябре суд постановил взыскать с ГК 86 млн рублей. По данным регионального Минздрава, это произошло из-за увеличившегося срока просрочки получения разрешения на ввод в эксплуатацию поликлиники №2.

В конце ноября СКК подала жалобу на решение суда, но ее не удовлетворили.

ГК по соглашению о государственно-частном партнерстве строит в Новосибирске семь медобъектов – поликлиники №2, №7, №13, №16, №18, №22 и №27. Договор о возведении и оснащении поликлиник общей мощностью 6,5 тысячи посещений в смену СКК и власти Новосибирской области заключили в феврале 2019 года. За это время стороны несколько раз публично высказывали претензии друг к другу.

Так, в середине мая 2024 года Арбитражный суд зарегистрировал очередной иск регионального Минздрава к СКК. Как пояснили Vademecum в ведомстве, соглашение о ГЧП по строительству семи поликлиник «реализуется». В конце августа Новосибирский арбитражный суд удовлетворил иск и взыскал с компании неустойку в размере 8,6 млн рублей в связи с нарушением сроков ввода в эксплуатацию поликлиники №7 на улице Пролетарской.

Министр экономического развития региона Лев Решетников в ходе выступления в Заксобрании региона говорил, что власти рассматривают вопрос о расторжении ГЧП по трем строящимся поликлиникам. В ГК «ВИС» ответили, что заявление стало для них «полной неожиданностью», так как были подписаны дополнительные соглашения о продлении сроков строительства.

В декабре губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о планах отказаться от механизма ГЧП при реализации новых проектов. «Накопленный опыт и объем недостатков, который возникает при реализации концессий и ГЧП, привел нас к окончательному выводу, что этим инструментом мы пользоваться не будем. За исключением каких-то очень редких случаев, когда это общие условия, например, концессия по строительству мусороперерабатывающих заводов. Она потенциально реализуема, интересна, потому что под нее подводится льготное финансирование ППК «Российский экологический оператор», – заявил глава региона.

В январе в «ВИС» сообщили о готовности поликлиники №27. По данным ГК, объект близок к сдаче в эксплуатацию – проводятся итоговые проверки.