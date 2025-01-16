J&J заключит сделку с Intra-Cellular на $14,6 млрд

Фармкомпания Johnson & Johnson (J&J) намерена купить производителя неврологических препаратов Intra-Cellular Therapies за $14,6 млрд ($132 за акцию). Это решение не только усилит ее присутствие на рынке лечения заболеваний мозга, но и станет крупнейшей сделкой за последние два года.

Приобретение Intra-Cellular поможет J&J ускорить рост в сфере лекарственных препаратов и медицинских устройств после того, как в 2023 году она создала отдельное подразделение потребительского здравоохранения. Кроме того, в этом году ее популярнейший препарат от псориаза Stelara должен столкнуться с конкуренцией со стороны нескольких его дженериков в связи с истечением патентной защиты. Это заставляет J&J искать новые пути для укрепления бизнеса.

В результате сделки J&J получит доступ к уже одобренной в США терапии Intra-Cellular — Caplyta, предназначенной для лечения шизофрении и депрессивных эпизодов, связанных с биполярным расстройством. Intra-Cellular также добивается расширенного одобрения регулирующих органов в США для Caplyta в качестве дополнительной терапии для большого депрессивного расстройства. Лечение принесло $481,3 млн продаж за первые девять месяцев 2024 года.

J&J также получит доступ к экспериментальной терапии Intra-Cellular, ITI-1284, которая разрабатывается для лечения генерализованного тревожного расстройства и психоза и возбуждения, связанных с болезнью Альцгеймера.

В прошлом году компания приобрела препарат от кожных заболеваний за $1,25 млрд и купила разработчика лекарств Proteologix за $850 млн. Компания также приобрела производителя сердечных устройств Shockwave Medical за $13,1 млрд.

gxpnews