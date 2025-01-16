В Санкт-Петербурге на участке за 656,3 млн рублей создадут фармпроизводство

Санкт-Петербургское ООО «Торговый дом «Петрофарм Плюс»», специализирующееся на розничной торговле фармпрепаратами, приобрела на аукционе по продаже имущества обанкротившегося АО «Метрострой» территорию площадью 65 тысяч кв. м. Организация стала стала единственным участником торгов, предложив за лот 656,3 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

История продажи этого актива примечательна значительным снижением стоимости лота. Первоначально участок, на котором располагалось Управление производственно-технологической комплектации «Метростроя» (Расстанная улица, 17), включая складские помещения и железнодорожную инфраструктуру от станции Волковская, оценивался в 3,6 млрд рублей.

Однако после изменений в Генеральном плане города статус территории изменился с жилой застройки на промышленную зону, что привело к существенному падению цены до 810 млн рублей. После нескольких безуспешных попыток реализации актива стоимость продолжала снижаться. Единственным заявившимся покупателем стала компания «Петрофарм Плюс».

Как уточняется, эта сделка является частью процесса распродажи активов «Метростроя», который с 2021 года находится в состоянии банкротства с общей задолженностью перед кредиторами более 10 млрд рублей. Хотя основным покупателем активов обычно выступает «Метрострой Северной столицы», в данном случае территория перешла к новому собственнику из фармацевтической отрасли.

Владелец «Петрофарм Плюс» Кирилл Ширшов, который также является совладельцем компаний «Полипласт» и «Алекс», подтвердил «Фонтанке» намерение развивать на приобретенной территории фармацевтическое производство.

ООО «Торговый дом «Петрофарм Плюс»» (владельцы: Кирилл Ширшов — 75%, Мария Ширшова — 25%) зарегистрировано в 2017 году. Его виды деятельности — торговля лекарствами и безалкогольными напитками, изделиями, применяемыми в медицинских целях и другое. С 2021 года компания работает в убыток.

При этом выручка ООО «Полипласт» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом), где Ширшов владеет 85% долей, в 2023 году составила 17 млн рублей, чистая прибыль — 3,6 млн рублей. Вторая связанная с Ширшовым компания — ООО «Алекс» (торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами), где у него 27%, — заработала в том же году 3 млрд рублей (чистая прибыль — 125,2 млн рублей).

gxpnews