В РФ на фоне роста популярности семаглутида снизились продажи лекарств для похудения

В России зафиксировано первое за пять лет снижение объема реализации медикаментов для снижения веса. Согласно исследованию аналитической компании DSM Group, за период с января по ноябрь 2024 года было реализовано 2,3 млн упаковок общей стоимостью 7,2 млрд рублей, что отражает падение на 8% в количественном и 1,2% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом в DSM Group не назвали конкретные МНН, которые можно отнести к данной группе. Известно только, что аналитики не включили в данную категорию препараты на основе семаглутида – аналоги зарубежного «Оземпика» от Novo Nordisk, который уже не поставляется в Россию.

Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты)

Период Объем продаж, млн рублей Объем продаж, млн упаковок Прирост 11 м 2019 г 4026 1,5 в руб. в упак. 11 м 2020 г 4177 1,5 3,7% -1,6% 11 м 2021 г 4587 1,5 9,8% 2% 11 м 2022 г 6081 2,1 32,6% 38,9% 11 м 2023 г 7368 2,5 21,2% 19% 11 м 2024 г 7281 2,3 -1,2% -7,7%

DSM Group

Эксперты связывают наблюдаемый спад с изменением предпочтений потребителей в пользу инновационных лекарственных средств. Традиционные препараты, содержащие сибутрамин и орлистат, постепенно уступают место более современным аналогам (семаглутид, лираглутид). Этот тренд отражает общую тенденцию к модернизации фармакологического подхода в борьбе с избыточным весом.

Продажи семаглутида в Российской Федерации

МНН Бренд Объем продаж, рублей Объем продаж, упаковок Прирост 1-11 2023 1-11 2024 1-11 2023 1-11 2024 в руб. в упак. Семаглутид «Семавик» («Герофарм») 5 158 314 846 901 798 «Квинсента» («Промомед») 2 127 727 557 390 413 «Оземпик» (Novo Nordisk) 319 927 085 644 911 534 21 567 38 925 102% 80% «Ребелсас» (Novo Nordisk) 1 658 517 328 317 123 957 140 420 18 609 -81% -87% Итог 1 978 444 413 8 248 077 894 161 987 1 349 745 317% 733%

DSM Group

Продажи лираглутида в Российской Федерации

МНН Бренд Объем продаж, рублей Объем продаж, упаковок Прирост 1-11 2023 1-11 2024 1-11 2023 1-11 2024 в руб. в упак. Лираглутид «Энлигрия» («Промомед») 23 447 795 1 056 277 080 1175 55 215 4405% 4599% «Саксенда» (Novo Nordisk) 1 067 392 284 320 087 125 51 401 15 592 -70% -70% «Виктоза» (Novo Nordisk) 170 379 248 80 080 257 10 404 6138 -53% -41% «Мелитид» (SNS) 2 437 378 457 Итог 1 261 219 327 1 458 881 840 62 980 77 402 16% 23%

DSM Group

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