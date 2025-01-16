В РФ на фоне роста популярности семаглутида снизились продажи лекарств для похудения

В России зафиксировано первое за пять лет снижение объема реализации медикаментов для снижения веса. Согласно исследованию аналитической компании DSM Group, за период с января по ноябрь 2024 года было реализовано 2,3 млн упаковок общей стоимостью 7,2 млрд рублей, что отражает падение на 8% в количественном и 1,2% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
При этом в DSM Group не назвали конкретные МНН, которые можно отнести к данной группе. Известно только, что аналитики не включили в данную категорию препараты на основе семаглутида – аналоги зарубежного «Оземпика» от Novo Nordisk, который уже не поставляется в Россию.
Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты)
|Период
|Объем продаж, млн рублей
|Объем продаж, млн упаковок
|Прирост
|11 м 2019 г
|4026
|1,5
|в руб.
|в упак.
|11 м 2020 г
|4177
|1,5
|3,7%
|-1,6%
|11 м 2021 г
|4587
|1,5
|9,8%
|2%
|11 м 2022 г
|6081
|2,1
|32,6%
|38,9%
|11 м 2023 г
|7368
|2,5
|21,2%
|19%
|11 м 2024 г
|7281
|2,3
|-1,2%
|-7,7%
DSM Group
Эксперты связывают наблюдаемый спад с изменением предпочтений потребителей в пользу инновационных лекарственных средств. Традиционные препараты, содержащие сибутрамин и орлистат, постепенно уступают место более современным аналогам (семаглутид, лираглутид). Этот тренд отражает общую тенденцию к модернизации фармакологического подхода в борьбе с избыточным весом.
Продажи семаглутида в Российской Федерации
|МНН
|Бренд
|Объем продаж, рублей
|Объем продаж, упаковок
|Прирост
|1-11 2023
|1-11 2024
|1-11 2023
|1-11 2024
|в руб.
|в упак.
|Семаглутид
|«Семавик» («Герофарм»)
|5 158 314 846
|901 798
|«Квинсента» («Промомед»)
|2 127 727 557
|390 413
|«Оземпик» (Novo Nordisk)
|319 927 085
|644 911 534
|21 567
|38 925
|102%
|80%
|«Ребелсас» (Novo Nordisk)
|1 658 517 328
|317 123 957
|140 420
|18 609
|-81%
|-87%
|Итог
|1 978 444 413
|8 248 077 894
|161 987
|1 349 745
|317%
|733%
DSM Group
Продажи лираглутида в Российской Федерации
|МНН
|Бренд
|Объем продаж, рублей
|Объем продаж, упаковок
|Прирост
|1-11 2023
|1-11 2024
|1-11 2023
|1-11 2024
|в руб.
|в упак.
|Лираглутид
|«Энлигрия» («Промомед»)
|23 447 795
|1 056 277 080
|1175
|55 215
|4405%
|4599%
|«Саксенда» (Novo Nordisk)
|1 067 392 284
|320 087 125
|51 401
|15 592
|-70%
|-70%
|«Виктоза» (Novo Nordisk)
|170 379 248
|80 080 257
|10 404
|6138
|-53%
|-41%
|«Мелитид» (SNS)
|2 437 378
|457
|Итог
|1 261 219 327
|1 458 881 840
|62 980
|77 402
|16%
|23%
DSM Group