GSK купит американскую биотехнологическую фирму IDRx за $1,15 млрд

Британский производитель лекарств GSK заплатит до $1,15 млрд за базирующуюся в Бостоне (Массачусетс, США) биофармацевтическую фирму IDRx, которая разрабатывает лечение желудочно-кишечных стромальных опухолей.

Сделка, которая включает авансовый платеж в размере $1 млрд, пополнит растущий портфель разработок GSK в области желудочно-кишечных раковых заболеваний. Последнее время фармкомпания активизирует усилия в области лечения рака, что, вероятно, является попыткой нивелировать остановку роста вакцинного бизнеса.

«Это приобретение соответствует нашему подходу к приобретению активов, которые направлены на проверенные цели, где есть явная неудовлетворенная медицинская потребность несмотря на существующие одобренные продукты», – сказал в своем заявлении главный коммерческий директор GSK Люк Майлз.

В начале 2024 года GSK завершила приобретение Aiolos Bio, биофармацевтической компании клинической стадии, специализирующейся на респираторных и воспалительных заболеваниях. Возможности компании в этой нише растут благодаря успешному запуску вакцины против респираторно-синцитиального вируса.

gxpnews