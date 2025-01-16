ЦРПТ: россияне потратили на лекарства 1,6 трлн рублей в 2024 году

В 2024 году россияне потратили на лекарства около 1,6 трлн рублей. Если судить по количеству проданных упаковок, то прирост составил 1,4%, сообщили РБК в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Анализ структуры продаж показал, что наибольшую долю в структуре рынка в натуральном выражении занимают анальгетики (6,8%), за которыми следуют противовоспалительные и противоревматические средства (6,6%), а также препараты для лечения насморка (6,4%).

Максимальный объем продаж в денежном выражении продемонстрировали назальные деконгестанты на основе ксилометазолина. В 2024 году их реализация достигла 24,8 млрд рублей, увеличившись на 12,6% в стоимостном и на 2,3% в натуральном выражении относительно предыдущего года.

Вторую и третью позиции по объему выручки заняли препараты на основе ибупрофена и комбинация гесперидина с диосмином (17,4 и 16,7 млрд рублей соответственно). Рост продаж этих категорий составил 8,6 и 15,1%.

При этом в натуральном выражении препараты ибупрофена опередили средства с омепразолом, применяемые при желудочно-кишечных заболеваниях. Спрос на венотонизирующие препараты с гесперидином и диосмином увеличился на 4,9% по сравнению с 2023 годом.

gxpnews