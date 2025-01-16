В 2025 году Neuralink планирует установить мозговой чип 20-30 пациентам

В начале 2025 года компания Neuralink, основанная бизнесменом Илоном Маском, установила свой мозговой чип третьему человеку в мире. По словам предпринимателя, все установленные устройства, в том числе те, что получили два предыдущих пациента, функционируют эффективно. Отталкиваясь от этих данных, организация планирует значительно расширить программу имплантации в течение нынешнего года, намереваясь провести от 20 до 30 новых операций.

«У нас сейчас три человека с имплантированными [чипами], и все они работают хорошо», – сказал Маск во время мероприятия в Лас-Вегасе.

Neuralink активно развивается среди компаний, специализирующихся на разработке мозговых имплантатов для лечения различных неврологических заболеваний. Технология предполагает хирургическое вмешательство с размещением электродов в тканях мозга. Первопроходцем в получении имплантата стал Нолан Арбо, чья операция была проведена годом ранее.

В целом предыдущий год ознаменовался успешными имплантациями двум пациентам с параличом, которые в результате смогли взаимодействовать с окружающим миром силой мысли, несмотря на утраченные двигательные функции. В частности, они смогли управлять компьютерными играми.

В настоящее время компания расширяет сферу применения своих разработок, приступив к поиску добровольцев для тестирования нового устройства Blindsight, предназначенного для помощи людям с нарушениями зрения. Более того, осенью 2024 года Neuralink получила разрешение на проведение клинических испытаний в Канаде, где планирует работать с пациентами, страдающими от паралича вследствие бокового амиотрофического склероза.

gxpnews