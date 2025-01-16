В Белоруссии создали первый противоопухолевый БМКП на основе клеток-киллеров

Специалисты Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Республики Беларусь (РНПЦ ДОГИ) создали инновационный биомедицинский клеточный продукт (БМКП), использующий естественные клетки-киллеры человеческого организма для борьбы с опухолями. Этот продукт стал первым зарегистрированным клеточным препаратом прямого противоопухолевого действия в стране, получив официальное регистрационное удостоверение в ноябре 2024 года.

Как сообщается на сайте учреждения, разработка вписывается в современную тенденцию развития клеточной иммунотерапии, которая становится все более востребованной в лечении онкологических заболеваний. Данный метод успешно дополняет традиционные терапевтические подходы, существенно снижая токсическую нагрузку от химиотерапии и повышая общую результативность лечения.

По словам директора РНПЦ ДОГИ Анжелики Солнцевой, на сегодняшний день в белорусском Государственном реестре лекарств зарегистрировано 14 БМКП, еще ряд готовится к регистрации или проходит этап клинического испытания. Среди них БМКП на основе мезенхимальных стволовых клеток, дендритных клеток, Т-лимфоцитов и другие. Одним из ведущих учреждений по разработке и изготовлению БМКП в республике является РНПЦ ДОГИ.

gxpnews