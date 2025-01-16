Gilead и LEO Pharma планируют совместную разработку лекарственных препаратов

Компания Gilead Sciences сообщила о заключении партнерского соглашения с датской компанией LEO Pharma с целью совместной разработки препаратов для лечения воспалительных заболеваний.

По условиям соглашения LEO Pharma получит от Gilead выплаты в размере 1,7 млрд долларов США, в том числе авансовый платеж на сумму 250 млн долларов США.

К Gilead, в свою очередь, перейдут права на разработку, производство и продажу низкомолекулярного пероральных препаратов, направленных на снижение экспрессии белка STAT6.

Согласно сделанному заявлению, в ходе доклинических исследований ингибиторы STAT6 подтвердили большой потенциал применения у широкого круга пациентов с воспалительными заболеваниями (атопическим дерматитом, бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких).

LEO Pharma будет иметь право на получение многоуровневых роялти до 15% от продаж препаратов STAT6.

Вместе с тем после сделки ожидается снижение прибыли Gilead на 0,15–0,17 доллара США за одну акцию.

remedium