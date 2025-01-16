J&J заключила самую крупную сделку в фармотрасли с начала прошлого года

J&J приобретет биотехнологическую компанию Intra-Cellular Therapies за 14,6 млрд долл., что на 39% больше ее рыночной стоимости. Поглощаемому предприятию принадлежит антипсихотический препарат Caplyta, который недавно получил продление патентной защиты до 2040 года благодаря соглашению с Sandoz.

Johnson & Johnson (J&J) приобретет биотехнологическую компанию Intra-Cellular Therapies, специализирующуюся на создании препаратов против заболеваний центральной нервной системы, за 14,6 млрд долл. Об этом сообщила пресс-служба фармгиганта.

Согласно условиям соглашения, J&J выкупит все находящиеся в обращении акции Intra-Cellular Therapies по 132 долл. за штуку. Это на 39% выше их последней рыночной цены. Сделку планируется закрыть в течение этого года после ее согласования с акционерами Intra-Cellular Therapies и получения необходимых разрешений от регуляторных органов.

Ключевой актив Intra-Cellular Therapies — препарат Caplyta (lumateperone). Это единственный на сегодняшний день антипсихотик, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения биполярного расстройства I и II типов. Лекарство также применяется при шизофрении.