Аналитики отметили улучшение качества методологических исследований препаратов

Качество методологических исследований препаратов, предлагаемых к включению в перечни ЖНВЛП и ВЗН, улучшилось с 2020 года по 2024 год. К такому выводу пришли аналитики ЦЭККМП Минздрава России. Всего за указанный период проанализировали 168 лекарственных средств.
Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава России проанализировал динамику методологического качества исследований лекарств, предлагаемых к включению в перечни, в рамках комплексной оценки с 2020 года по 2024 год. Как сообщили в пресс-службе ЦЭККМП, всего за этот период провели комплексную оценку для 167 лекарственных препаратов, из них 123 — для включения в Перечень ЖНВЛП, 27 — в Перечень 14 ВЗН и 17 — в оба перечня.
Аналитики отметили улучшение качества методологических исследований таких препаратов в анализируемом периоде:
- с 28% в 2020 году до 36% в 2024 году выросла доля клинико-экономических исследований в составе досье ЛП с высоким методологическим качеством, поданных на включение в перечни ЖНВЛП и 14 ВЗН;
- с 32% в 2020 году до 43% в 2024 году выросла доля исследований анализа влияния на бюджет в составе досье ЛП с высоким методологическим качеством, поданных на включение в перечни ЖНВЛП и 14 ВЗН.
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Дина Коблова
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