Глава РФПИ рассказал Путину, куда ушла прибыль от продажи «Спутника» Россияне тратят в 1,7 раза больше денег на лекарства по сравнению с затратами государства » Аналитики отметили улучшение качества методологических исследований препаратов Качество методологических исследований препаратов, предлагаемых к включению в перечни ЖНВЛП и ВЗН, улучшилось с 2020 года по 2024 год. К такому выводу пришли аналитики ЦЭККМП Минздрава России. Всего за указанный период проанализировали 168 лекарственных средств. Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава России проанализировал динамику методологического качества исследований лекарств, предлагаемых к включению в перечни, в рамках комплексной оценки с 2020 года по 2024 год. Как сообщили в пресс-службе ЦЭККМП, всего за этот период провели комплексную оценку для 167 лекарственных препаратов, из них 123 — для включения в Перечень ЖНВЛП, 27 — в Перечень 14 ВЗН и 17 — в оба перечня. Аналитики отметили улучшение качества методологических исследований таких препаратов в анализируемом периоде: с 28% в 2020 году до 36% в 2024 году выросла доля клинико-экономических исследований в составе досье ЛП с высоким методологическим качеством, поданных на включение в перечни ЖНВЛП и 14 ВЗН;

с 32% в 2020 году до 43% в 2024 году выросла доля исследований анализа влияния на бюджет в составе досье ЛП с высоким методологическим качеством, поданных на включение в перечни ЖНВЛП и 14 ВЗН. Оценка методологического качества исследований препаратов, предлагаемых к включению в перечни, выведена в отдельный этап комплексной оценки с 2024 года. Объективность предоставляемых исследований (клинико-экономических и анализа влияния на бюджет) во многом зависит от их методологического качества. Чем выше качество исследований, тем больше степень доверия к полученным результатам. Комплексной оценке лекарственного препарата подвергаются клинико-экономическое исследование (КЭИ) и анализ влияния на бюджет (АВБ), предоставленные заявителем, а также проводится анализ дополнительных последствий, учитывающий данные о госрегистрации предлагаемого ЛП, его обращении, а также препаратов, которые включены в перечни и имеют аналогичные показания к применению. Фото: 123rf.com Дина Коблова

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