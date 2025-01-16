Глава РФПИ рассказал Путину, куда ушла прибыль от продажи «Спутника»

Президент уточнил у главы РФПИ, куда пошли средства с продаж за рубежом вакцины Центра им. Гамалеи против коронавируса. Кирилл Дмитриев рассказал, что ведущие группы института получили от продажи «Спутника» «очень значимые средства лично». По его словам, это один из первых примеров, когда многие ученые получили значительные суммы.

Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. В ходе нее обсудили проекты фонда и поговорили о том, куда пошла прибыль от продаж российских вакцин от коронавируса за границей.

«Помните, мы с вами говорили, я просил, чтобы разработчики этих препаратов, нужных для нашей страны и для зарубежных стран, не чувствовали себя чужими, когда идет распределение прибыли от продаж этих препаратов», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Путин напомнил о своем поручении сделать «такую схему, при которой разработчики тоже получали бы определенные средства, и не только для личного потребления, но и на развитие соответствующих направлений своей деятельности». Дмитриев сообщил, что такой механизм удалось разработать: ведущие группы разработчиков получили «очень значимые средства лично». Кроме того, с любой проданной вакцины часть средств уходила именно институту на их разработки и развитие.