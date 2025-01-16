Глава РФПИ рассказал Путину, куда ушла прибыль от продажи «Спутника»

Президент уточнил у главы РФПИ, куда пошли средства с продаж за рубежом вакцины Центра им. Гамалеи против коронавируса. Кирилл Дмитриев рассказал, что ведущие группы института получили от продажи «Спутника» «очень значимые средства лично». По его словам, это один из первых примеров, когда многие ученые получили значительные суммы.
Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. В ходе нее обсудили проекты фонда и поговорили о том, куда пошла прибыль от продаж российских вакцин от коронавируса за границей.
«Помните, мы с вами говорили, я просил, чтобы разработчики этих препаратов, нужных для нашей страны и для зарубежных стран, не чувствовали себя чужими, когда идет распределение прибыли от продаж этих препаратов», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
Путин напомнил о своем поручении сделать «такую схему, при которой разработчики тоже получали бы определенные средства, и не только для личного потребления, но и на развитие соответствующих направлений своей деятельности». Дмитриев сообщил, что такой механизм удалось разработать: ведущие группы разработчиков получили «очень значимые средства лично». Кроме того, с любой проданной вакцины часть средств уходила именно институту на их разработки и развитие.
Дмитриев заявил, что это один из первых примеров, когда многие ученые получили от продажи «Спутника» значительные суммы. Речь идет о больших средствах не только для главных разработчиков, но и всей команды из около 40 человек, которые участвовали в создании вакцины. РФПИ в свою очередь заработанные с вакцин 22 млрд руб. перевел сразу назад в бюджет.
«Поэтому, безусловно, у РФПИ вообще не осталось никакой прибыли от вакцины, мы все передали в бюджет. Институт Гамалеи также получил значимые средства на развитие», — заключил Дмитриев.
Он также рассказал, что успешная работа по борьбе с ковидом позволила построить партнерские отношения в разных странах. Так, будет продолжаться вывод вакцин Центра им. Гамалеи на китайский рынок и китайских препаратов на российский рынок. С Кубы будут привлекать препараты по борьбе с онкологическими заболеваниями. С индийской компанией строится сеть по производству изделий для гемодиализа, а также индийский фармкластер, который будет расположен в России.
В мае 2024 года стало известно, что РФПИ заключил договор о партнерстве с китайской фармацевтической компанией OncoGenerix для трансфера технологий и выпуска в КНР вакцин, разработанных НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Тогда же фонд сообщил, что инвестировал 3 млрд руб. в создание совместного предприятия по производству инновационных лекарств. Они будут созданы на основе фармкомпонентов, полученных благодаря трансферу между Россией и Китаем.
Фото: пресс-служба Кремля
Дина Коблова
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