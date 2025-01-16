ГК «Р-Фарм» локализовала производство ритуксимаба от Dr. Reddy’s

Компания Dr. Reddy’s, входящая в состав глобальной фармацевтической компании Dr. Reddy’s со штаб-квартирой в Хайдарабаде, Индия, и группа компаний (ГК) «Р-Фарм» завершили процесс локализации производства полного цикла биотехнологического препарата «Реддитукс» (ритуксимаб). Препарат зарегистрирован в России с 2016 года. Теперь его будут выпускать в Москве – начиная со стадии субстанции.

«Реддитукс» применяется при таргетной терапии неходжкинской лимфомы, хронического лимфолейкоза и ревматоидного артрита. Он включен в перечень препаратов, применяемых в рамках государственной программы 14 высокозатратных нозологий, гарантирующей предоставление жизненно необходимых лекарственных средств пациентам с редкими и социально значимыми заболеваниями.

«В 2017 году мы локализовали производство готовой лекарственной формы на мощностях группы компаний „Р-Фарм“. Сейчас проект получил свое развитие – производство препарата полного цикла налажено на заводе „Спутник Технополис“, одном из крупнейших биотехнологических предприятий на территории России», – сообщил Василий Игнатьев, генеральный директор «Р-Фарм».

«Реддитукс» – биоаналог ритуксимаба, первого моноклонального антитела, одобренного для применения в онкологии. Это химерное антитело оказывает таргетное воздействие на белок CD20, обнаруженный на поверхности злокачественных и нормальных В-клеток, но не воздействует на предшественников В-клеток, зрелые плазматические клетки или другие нормальные ткани.

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