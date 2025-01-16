Треть ветеринарных аптек РФ подготовилась к маркировке лекарств

Российские ветеринарные учреждения включаются в систему обязательной маркировки «Честный знак». По данным Центра развития перспективных технологий, на текущий момент в системе зафиксировано 719 ветклиник, что составляет примерно 25% от их совокупного числа в стране. Параллельно с этим около 2300 ветеринарных аптек, или 34% от общего количества, также прошли процедуру регистрации.

Хотя официальные сроки внедрения системы установлены на 2025 год (1 марта для ветаптек и 1 сентября для ветклиник), многие учреждения заранее начали подготовку к переходу на новый формат работы. Среди городов и регионов наибольшую активность демонстрирует столица: 64 ветеринарные клиники и 147 аптек уже вошли в систему. За ней следуют Санкт-Петербург и Подмосковье, а также Краснодарский край, Новосибирская и Ростовская области, показывающие высокие темпы регистрации.

Для успешного перехода на маркировку специалисты рекомендуют учреждениям предпринять ряд подготовительных шагов. В их число входит регистрация в системе «Честный знак», модернизация программного обеспечения для учета товаров и кассовых операций, а также оснащение точек продаж современными 2D-сканерами для считывания кодов DataMatrix. Такой комплексный подход обеспечит плавный переход к новым требованиям маркировки ветеринарных препаратов.

gxpnews