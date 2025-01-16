Российские закупки лекарств из США упали до уровня 2004 года

Объем импортируемых Россией лекарственных средств из Соединенных Штатов достиг рекордно низких показателей за последние два десятилетия. За период с января по ноябрь 2024 года финансовый объем поставок медикаментов снизился практически на 70%, составив всего $13,2 млн. Такой уровень импорта соответствует показателям 2004 года, когда объем закупок составлял $12,3 млн, сообщает РИА Новости.

В общей структуре американского фармацевтического экспорта, достигшего $32,4 млрд, Россия занимает лишь 56-ю позицию. Лидирующие позиции в закупках американских лекарств удерживают Великобритания, на долю которой приходится 12% от общего объема экспорта, Канада и Испания с равными долями по 11%, а также Япония, импортирующая 10% американской фармацевтической продукции.

Параллельно в России второй год подряд снижается импорт фармсубстанций. За январь – май 2024 года его общий объем в натуральном выражении составил 8000 тонн. Лидером среди импортеров по-прежнему остается Китай. На него приходится более половины всего объема поставок. Порядка 29% в структуре импорта занимает Европа, около 17% приходится на Индию.

gxpnews