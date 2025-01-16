Владимир Путин поддержал инициативу о вознаграждении создателей российских вакцин

На встрече с руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым президент России Владимир Путин обозначил важность справедливого распределения доходов от реализации отечественных вакцин на международном рынке. Глава государства подчеркнул необходимость создания механизма, при котором научные коллективы-разработчики получат часть прибыли не только для личного использования, но и для дальнейшего развития перспективных исследований.

«Я просил, чтобы разработчики этих препаратов, таких нужных и для нашей страны, и для зарубежных стран, не чувствовали себя чужими, когда идет распределение прибыли от продаж. И просил сделать такую схему, при которой разработчики тоже получали бы определенные средства, и не только для личного потребления, но и на развитие соответствующих направлений своей деятельности», – сказал Путин.

В качестве успешного примера такого подхода Дмитриев привел опыт работы с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, где значительная часть средств от продаж вакцины «Спутник» была направлена непосредственно разработчикам. Существенное вознаграждение получили не только руководители проекта, но и вся команда из примерно 40 специалистов, внесших вклад в создание препарата, отметил он.

«Это один из первых примеров, где действительно многие ученые получили очень существенные суммы, потому что их вклад в создание национальной вакцины был очень значимый. Там речь идет о довольно больших суммах не только для главных разработчиков, но и всей команды из около 40 человек, которые приняли участие в создании вакцины», – ответил гендиректор РФПИ.

В рамках встречи также были озвучены некоторые результаты деятельности РФПИ: совместно с партнерами фонд обеспечил приток инвестиций в российскую экономику на сумму более 2,3 трлн рублей. Примечательно, что почти половина этих средств была направлена на создание новых производственных мощностей и предприятий с нуля.

gxpnews