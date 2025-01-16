Pfizer делает все возможное для выхода на рынок препаратов для лечения ожирения

Американская фармацевтическая компания Pfizer делает ставку на разработку экспериментального препарата для лечения ожирения и привлекает экспертов в данной области, заявил генеральный директор компании Альберт Бурла на конференции JPMorgan Healthcare.

«Мы полностью занимаемся данным направлением… создаем команды экспертов… В течение последнего года мы привлекаем специалистов, занимающихся вопросами лечения ожирения. Теперь мы может принимать более взвешенные и обоснованные решения», — сказал Бурла.

В настоящее время компания Pfizer проводит исследования перорального препарата дануглипрон, предназначенного для приема один раз в день, что является более удобной альтернативой инъекциям.

Бурла заявил, что, если позволят результаты исследований II фазы, компания приступит к исследованиям III фазы уже во второй половине нынешнего года.

«Мы надеемся составить достойную конкуренцию на рынке», — добавил он.

Если компании удастся придерживаться намеченных сроков, дануглипрон может стать вторым после разработки Eli Lilly пероральным препаратом для лечения ожирения, сообщил Бурла.

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