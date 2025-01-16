Минздрав намерен обновить правила ввода лекарств в оборот

Минздрав предложил обновить порядок ввода лекарств в гражданский оборот. Новый документ заменит постановление от 2019 года, который должен быть обновлен к 1 сентября 2025 года в рамках регуляторной гильотины. В случае утверждения правила будут действовать в течение шести лет.

Минздрав намерен обновить порядок ввода в гражданский оборот лекарственных средств для медицинского применения. Документ проходит общественное обсуждение до 28 января.

Обновленные правила ввода лекарств в гражданский оборот будут действовать как на готовые лекарственные формы, так и на фармацевтические субстанции. Обязанность подтверждать качество каждой выпущенной серии фармсубстанций в Росздравнадзоре появилась у производителей с сентярря 2024 года, когда вступили в силу очередные поправки в ФЗ-61 в рамках гармонизации.