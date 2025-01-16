Eli Lilly приобретет перспективный противораковый препарат за 2,5 млрд долларов Минздрав намерен обновить правила ввода лекарств в оборот » В России началось КИ вакцины для профилактики пневмококковых инфекций от НИИ вакцин и сывороток В России начинаются клинические исследования 16-валентной пневмококковой вакцины (PCV-16) от СПбНИИВС ФМБА. Исследование завершится к концу 2026 года. В нем будут использоваться статистические алгоритмы и машинное обучение для обеспечения высокого качества данных. В России стартует III фаза клинических исследований 16-валентной пневмококковой вакцины (PCV-16) от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России. Об этом «ФВ» сообщили в компании «Экселлена», которая выиграла тендер на проведение исследования. 15 января пройдут скрининг первого пациента и рандомизация. Общий объем работ по проекту, стоимость которого оценивается в 245,5 млн руб., должен быть завершен до конца 2026 года. «Разработка вакцин, иммунопрофилактика — это краеугольный камень биобезопасности страны. Важно отметить, что и технология проведения КИ вышла на новый уровень — данные мы анализируем с помощью статистических алгоритмов и технологии машинного обучения. Это не только оптимизирует расходы на проведение исследования, но и дополнительно обеспечивает их высокое качество», — подчеркнул медицинский директор компании Константин Захаров. Объем аптечных продаж и госзакупок закупок, в млн руб. (упак.) Препарат Превенар (Pfizer) Пневмотекс («Нанолек») Пневмовакс (MSD) Синфлорикс (GlaxoSmithKline) Общий итог Степень локализации Локализованный Отечественный Импортный Импортный 2017 г. 8 520,77 (6 932 469) — 382,70 (225 387) 13,81 (9 977) 8 917,28 (7 168 833) 2018 г. 7 721,90 (6 268 627) — 1 061,75 (596 133) 2,58 (2 236) 8 786,23 (6 866 996) 2019 г. 8 367,90 (6 647 394) — 1 727,98 (842 870) 1,26 (841) 10 097,14 (7 491 105) 2020 г. 6 224,93 (4 200 328) — 766,77 (537 854) 8,09 (503) 6 999,79 (4 738 685) 2021 г. 2 471,53 (1 698 016) — 1 050,30 (830 018) 0,06 (33) 3 521,89 (2 528 067) 2022 г. 3 725,22 (2 424 459) — 1 259,11 (809 093) 0,02 (10) 4 984,35 (3 233 562) 2023 г. 1 534,96 (992 357) 2 186,14 (1 516 476) 568,35 (319 430) — 4 289,45 (2 828 263) январь-октябрь 2024 г. 2 497,72 (1 567 576) 1 334,40 (872 637) 318,34 (203 474) — 4 150,46 (2 643 687) Источник: DSM Group В ходе КИ планируется оценить иммуногенность, безопасность и переносимость вакцины PCV-16 для профилактики пневмококковых инфекций (суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза) в сравнении с вакциной «Превенар 13» (Pfizer, суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза) у добровольцев от 18 лет и старше. Разрешение на III фазу исследования Минздрав выдал 4 декабря, следует из данных ГРЛС. Они пройдут в 11 медицинских организациях в Санкт-Петербурге, Москве, Перми и Саратове. Вакцина от пневмококковой инфекции входит в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) с 2014 года. Аналитики называют данный препарат одной из самых дорогих позиций НКПП. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов полагает, что появление нового игрока в этой нише может повлечь за собой серьезные изменения на рынке: «В данном случае речь идет именно о производстве российского препарата по полному циклу. Сейчас в нашей стране аналогичные продукты выпускаются из иностранного сырья, а значит, как минимум есть риски возникновения проблем с логистикой. Российский препарат поможет гарантированно обеспечить безопасность системы здравоохранения и способствовать развитию ценовой конкуренции. Причем речь идет об одном из наиболее важных направлений в сфере вакцинопрофилактики», — резюмировал эксперт. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова в мае 2024 года отмечала, что «пневмококковая вакцина ФМБА содержит штаммы, которых нет ни в одной имеющейся вакцине от этой инфекции». В июне 2024 года FDA одобрило 21-валентную пневмококковую вакцину для взрослых Capvaxive от компании MSD (Merck&Co. — в США и Канаде).

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