Совладелец «Фармстандарта» приобрел непрофильный актив

Совладелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин купил непрофильный актив — Котласский химзавод в Архангельской области. Предприятие выпускает лакокрасочные материалы для пищевой консервной тары, поставляет химические реагенты нефтегазодобывающим компаниям и продукты для дорожного строительства.

Совладелец фармацевтического холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин приобрел Котласский химзавод в Архангельской области, на котором производятся реагенты для нефтегазовой индустрии и лакокрасочные материалы, на данные из ЕГРЮЛ обратил внимание «Коммерсантъ».

В декабре 2024 года принадлежащая Харитонину международная компания ООО «Огмент Инвестментс Лимитед» получила более 99% в ООО «КХЗ-Менеджмент» (владеет 100% акций предприятия). В собственность компании также перешла связанная с заводом торговая компания «КХЗ-Сервис». Ранее «КХЗ-Менеджмент» владела Ирина Доброхотова, а «КХЗ-Сервис» — Павел Ахмадеев.