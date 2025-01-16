В требования к инструкции по применению лекарств включили категории отпуска Фармотрасль предложила создать «дорожную карту» внедрения электронного согласия на участие в КИ » СМИ сообщили о разногласиях в правительстве по вопросу формирования перечня СЗЛС Минздрав, Минпромторг и ФАС имеют разные позиции по вопросу, какие препараты должны войти в перечень стратегически значимых лекарств. По информации «Ведомостей», свои доводы профильные ведомства представили на совещании в конце декабря, но к единому выводу не пришли. Представления о критериях отбора препаратов, которые будут включены в перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), оказались разными у Минздрава, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Позиции профильных ведомств представили на совещании 27 декабря 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника. Законопроект № 811556-8 о законодательно закрепить понятие перечня СЗЛС. Правительству предстоит определить список лекарств, которые войдут в него. Стратегически значимыми будут считаться те препараты, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в России. Входящие в перечень лекарства должны производиться на территории страны. В случае утверждения закон вступит в силу с 1 марта. Как пишет издание, на совещании за создание базовых и вспомогательных критериев для включения препарата в список СЗЛС выступали представители Минпромторга. Они предложили отнести к базовым критериям наличие лекарств в Перечне ЖНВЛП и в клинических рекомендациях, а также то, что госзакупки этих препаратов осуществляются не менее трех лет. Доля таких лекарств, производящихся в России по полному циклу, на момент включения в перечень не должна превышать 50%. Дополнительным критерием может стать принадлежность препарата к следующим категориям: антибактериальные и антимикробные препараты;

вакцины;

ненаркотические анальгетики, препараты крови;

не имеющие аналогов лекарства. В Минздраве считают, что в перечень СЗЛС должны войти препараты для лечения орфанных заболеваний, инновационные российские препараты, гематоонкологические лекарства, первые дженерики, а также лекарства для использования в экстренных ситуациях из Перечня ЖНВЛП. Представители ФАС предложили включать в список популярные социально значимые препараты, инновационные лекарства (в том числе орфанные), вакцины, препараты крови, обезболивающие и педиатрические лекарства. Представители других ведомств усомнились в необходимости включения в перечень препаратов аптечного сегмента. Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что на разработку критериев для включения в перечень СЗЛС уйдет три месяца после принятия законопроекта и еще три месяца потребуется для утверждения списка. Перечень СЗЛС уже был утвержден Распоряжением Правительства РФ № 2015-р от 01.08.2020, ряд указанных в нем лекарств производятся в России по полному циклу. Актуализация перечня СЗЛС заложена в одном из пунктов по исполнению плана реализации стратегии «Фарма-2030». У препаратов после включения в список появятся дополнительные преимущества при осуществлении госзакупок таких лекарств по правилу «второй лишний».

Фото: 123rf.com Дина Коблова

pharmvestnik