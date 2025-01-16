Минздрав отменил госрегистрацию Яквинуса и Моксонидина

Другие препараты, регистрация которых в России отозвана, – Торизел (темсиролимус) от Pfizer, Рабестром (силденафил) от «ИБСА Биохимический институт» (Швейцария), Церезим (имиглюцераза) от «Джензайм Европа Б.В.», Лозап Плюс (гидрохлоротиазид + лозартан) от Sanofi, Гемцитабин медак (гемцитабин) от «Медак ГмбХ», Витракви (ларотректиниб) от Bayer и Амоксициллин + Клавулановая кислота (амоксициллин + клавулановая кислота) от «Ауробиндо Фарма Лимитед».

Яквинус (тофацитиниб) в виде таблеток с модифицированным высвобождением в дозировке 11 мг используется для лечения ревматоидного артрита. У лекарства есть аналоги от российских компаний – «Промомед Рус», ООО «АксельФарм», АО «Фармасинтез-Норд» – в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой. Другой отмененный препарат от Pfizer – Торизел для лечения почечно-клеточного рака – не имеет зарегистрированных в России эквивалентов.

Препарат Моксонидин (моксонидин) в виде субстанции-порошка применяется при артериальной гипертензии. Регудостоверения на лекарства с таким же действующим веществом в России выданы ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА, ООО «Пранафарм», ООО «Тева» и другим.

Мемантин (мемантин) в форме покрытых пленочной оболочкой таблеток в дозировке 10 мг используется в целях лечения деменции при болезни Альцгеймера. В России также зарегистрированы другие препараты с этим же действующим веществом. Держателями таких регудостоверений являются ООО «Велфарм-М», ООО «НоваМедика», ООО «Гротекс».

Минздрав РФ в декабре 2024 года отозвал государственную регистрацию у 27 препаратов, в их числе – Лозап (амлодипин + лозартан), Нимесулид-СЗ (нимесулид), Кальций + Витамин С (кальция карбонат + аскорбиновая кислота), Леветирацетам-Акрихин (леветирацетам), Пентоксифиллин Санофи (пентоксифиллин), Берлитион 300 (тиоктовая кислота), Валганцикловир (валганцикловир) и другие. Средства применяются для терапии артериальной гипертензии, при болевом синдроме различного генеза, эпилепсии, диабетической и алкогольной полиневралгии и иных состояниях.