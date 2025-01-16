Минфин изменит требования к закупкам лекарств и медизделий у малых предприятий и СОНКО

Также в расчете Минфин предложил не учитывать закупки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Общественное обсуждение представленного Минфином проекта правительственного постановления продлится до 29 января 2025 года.

В пояснительной записке к проекту авторы указали, что корректировки были разработаны по итогам заседания Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности от 18 ноября 2024 года. На собрании было решено исключить из расчета совокупного годового объема закупок сумму, потраченную на приобретение лекарств и медизделий. Такая мера действовала в 2022–2024 годах, однако разработчик документа уточнил, что ее целью являлось «упрощение закупок для заказчиков, деятельность которых связана с осуществлением существенного объема закупок лекарственных препаратов, медицинских изделий». На основе этого факта в предлагаемых корректировках установлен минимальный объем закупок таких товаров в 20 млн рублей.

Предложение исключить из расчета годового объема закупок наркотические средства было выдвинуто, как сообщается в пояснительной записке, во время совещания в Минфине РФ в декабре 2022 года, на котором присутствовали представители Минэкономразвития, Минздрава, Минпромторга, ФАС, Федерального казначейства и АО «Корпорация «МСП». Разработчик корректировок подчеркнул, что ему «на систематической основе» поступают обращения заказчиков, специализирующихся на обращении наркотических средств и психотропных веществ, по вопросу о «существенных сложностях либо о невозможности» достижения минимального объема закупок у малых субъектов предпринимательства в размере 25% от годового объема закупок. Одной из причин таких трудностей является сам механизм проведения таких сделок – план распределения наркотических средств, разрабатываемый по постановлению Правительства РФ № 1871 от 30 октября 2021 года, предусматривает закупки у таких хозяйствующих субъектов в малом количестве или не учитывает их вовсе.

В ноябре 2024 года Минэкономразвития представило проект обновленного Положения о порядке ведения реестра СОНКО, в котором предложило уменьшить срок включения благотворительных организаций в перечень. Разработчик предположил, что такая мера сможет повысить активность юрлиц, поддерживающих фонды, и сформировать дополнительные источники финансирования в виде пожертвований. Документ на данный момент не утвержден.