Утверждены клинические рекомендации по ревматоидному артриту

Согласно приведенному в КР определению, ревматоидный артрит представляет собой аутоиммунное заболевание, для которого характерна прогрессирующая деструкция суставов и поражение внутренних органов. Развитие патологии обусловлено взаимодействием факторов внешней среды и генетической предрасположенности.

При отсутствии эффективной терапии продолжительность жизни у больных РА может снижаться на 10 лет, в первую очередь за счет высокого риска развития коморбидных заболеваний. В предыдущей версии документа значилось, что отсутствие лечения может приводить к сокращению жизни на 3 года у женщин и 7 лет у мужчин. В ряде случаев, как указано в документе, жизненный прогноз у пациентов с РА может быть столь же неблагоприятным, как и у людей, страдающих сахарным диабетом II типа, трехсосудистым поражением коронарных артерий и перенесших инсульт. Кроме того, без терапии стойкая потеря трудоспособности может возникать у пациентов в течение первых 3–5 лет после манифестации заболевания, а через 20 лет треть людей с РА приобретает выраженное ограничение функций органов и систем.

Согласно эпидемиологическим данным, РА является частым и одним из наиболее тяжелых иммуновоспалительных заболеваний. Распространенность ревматоидного артрита среди взрослого населения в разных странах колеблется от 0,5% до 2%. Согласно официальной статистике, в 2017 году в России было зарегистрировано более 300 тысяч пациентов с ревматоидным артритом, а по данным Российского эпидемиологического исследования, этой патологией страдает около 0,6% от общей популяции. Женщины подвержены ревматоидному артриту в три раза чаще, чем мужчины, пик заболеваемости приходится на трудоспособный возраст 40–55 лет.

Примерно в половине случаев, говорится в документе, заболевание начинается с постепенного нарастания болей и скованности преимущественно в мелких суставах кистей и стоп. В ряде случаев заболевание дебютирует как острый моноартрит крупных суставов. При сборе анамнеза у всех пациентов с подозрением на РА рекомендуется уточнять продолжительность симптомов артрита, длительность утренней скованности, стойкость признаков поражения суставов.

В ходе физикального обследования врачу необходимо оценить припухлость суставов и локальную гипертермию кожи, болезненность суставов при пальпации и движении, наличие деформаций суставов, подвывихов и контрактур (ограничение подвижности суставов). В качестве дополнительного метода обследования пациентам с подозрением на РА может быть назначен лабораторный анализ химических свойств и уровня белка синовиальной жидкости.

Перед назначением противоревматических препаратов у всех пациентов с РА необходимо выявлять потенциальные факторы развития нежелательной лекарственной реакции. Для определения наличия противопоказаний ко всем группам таких лекарств необходимо провести клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, определить наличие антител к вирусам гепатитов B, C, ВИЧ-инфекции. Не реже одного раза в год пациентам с РА необходимо выполнять эзофагогастродуоденоскопию и другие диагностические исследования с целью исключения эрозивно-язвенного поражения желудка и двенадцатиперстной кишки и других отклонений.

Лечение пациентов с РА направлено на достижение ремиссии или низкой активности заболевания. Для уменьшения болей могут назначаться нестероидные противовоспалительные препараты, а также парацетамол. При наличии выраженных структурных изменений, сопровождающихся стойкой болью и нарушением функций суставов возможны хирургические методы лечения – эндопротезирование (замена сустава имплантом) или артродез суставов (фиксация суставов и обеспечение его полной неподвижности).

С момента постановки диагноза пациентам с РА следует назначать лечебную физкультуру, включая аэробные тренировки. Такой метод терапии может служить дополнением к основному методу лечения – способствовать сохранению трудоспособности и снижать риск развития коморбидных заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых. Кроме того, страдающим ревматоидным артритом следует избегать факторов, провоцирующих обострение болезни (интеркуррентные инфекции, стресс), отказаться от курения, ограничить прием алкоголя, поддерживать нормальную массу тела, соблюдать гигиену полости рта.

Женщинам с РА следует планировать беременность – ее наступление рекомендуется в период ремиссии или минимальной клинико-лабораторной активности заболевания, продолжающейся не менее 3–6 месяцев до предполагаемой даты зачатия при отсутствии симптомов функциональной недостаточности внутренних органов.

В конце февраля 2024 года Минздрав РФ уточнил перечень льготных препаратов для пациентов с ревматизмом, ревматоидным артритом, системной (острой) красной волчанкой и болезнью Бехтерева. Так, согласно письму ведомства, при назначении препаратов для пациентов, страдающих данными заболеваниями, следует учитывать анатомо-терапевтическо-химическую классификацию. В российской ревматологической ассоциации «Надежда» утверждали, что разъяснения Минздрава повысят вероятность получения пациентами без инвалидности дорогостоящих препаратов.