«Биовитрум» разместит облигации на 10 млрд рублей

Облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитное рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) в декабре 2024 года присвоило петербургскому производителю медоборудования кредитный рейтинг BB+.ru (средний уровень) со стабильным прогнозом.

Дебютное размещение облигаций компаний ожидается в 2025 году. Средства направят на диверсификацию кредитного портфеля и снижение зависимости от банков-кредиторов. Купонную доходность облигаций в компании не раскрыли.

По информации СПАРК-Интерфакс, ООО «Биовитрум» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2011 году. Основным бенефициаром является Владимир Цимберг – у него 95%, остальные 5% принадлежат Татьяне Зимариной. Выручка компании в 2023 году составила 3,1 млрд рублей, чистая прибыль – 138 млн рублей. Согласно данным НКР, в первой половине 2024 года выручка «Биовитрума» была на уровне 1,37 млрд рублей, размер чистой прибыли составлял 12 млн рублей.

В 2017 году компания заявила о планах по расширению производственных мощностей в Санкт-Петербурге. В июне 2018 года в «Биовитруме» сообщили, что намерены с 5 до 20 % за два года увеличить долю экспортных поставок продукции, среди которой – парафиновая среда для гистологической заливки Histomix.

В сентябре 2020 года Владимир Цимберг сообщил, что компания инвестирует 500 млн рублей в строительство производственно-складского комплекса в Ленинградской области на базе промзоны «Горелово». Планировалось, что производственные площади увеличатся с 5 до 15 тысяч кв. м, что позволит нарастить оборот вдвое – до 1 млрд рублей.

В здании планировалось разместить R&D-центр. Для проекта в компании задействовали как собственные, так и кредитные средства. В 2024 году строительство было завершено.