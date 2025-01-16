«Биовитрум» разместит облигации на 10 млрд рублей

Производитель медицинского диагностического оборудования из Санкт-Петербурга «Биовитрум» намерен выйти на долговой рынок. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций компании объемом 10 млрд рублей.
Облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитное рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) в декабре 2024 года присвоило петербургскому производителю медоборудования кредитный рейтинг BB+.ru (средний уровень) со стабильным прогнозом.
Дебютное размещение облигаций компаний ожидается в 2025 году. Средства направят на диверсификацию кредитного портфеля и снижение зависимости от банков-кредиторов. Купонную доходность облигаций в компании не раскрыли.
По информации СПАРК-Интерфакс, ООО «Биовитрум» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2011 году. Основным бенефициаром является Владимир Цимберг – у него 95%, остальные 5% принадлежат Татьяне Зимариной. Выручка компании в 2023 году составила 3,1 млрд рублей, чистая прибыль – 138 млн рублей. Согласно данным НКР, в первой половине 2024 года выручка «Биовитрума» была на уровне 1,37 млрд рублей, размер чистой прибыли составлял 12 млн рублей.
В 2017 году компания заявила о планах по расширению производственных мощностей в Санкт-Петербурге. В июне 2018 года в «Биовитруме» сообщили, что намерены с 5 до 20 % за два года увеличить долю экспортных поставок продукции, среди которой – парафиновая среда для гистологической заливки Histomix.
В сентябре 2020 года Владимир Цимберг сообщил, что компания инвестирует 500 млн рублей в строительство производственно-складского комплекса в Ленинградской области на базе промзоны «Горелово». Планировалось, что производственные площади увеличатся с 5 до 15 тысяч кв. м, что позволит нарастить оборот вдвое – до 1 млрд рублей.
В здании планировалось разместить R&D-центр. Для проекта в компании задействовали как собственные, так и кредитные средства. В 2024 году строительство было завершено.
Источник: «Коммерсантъ»
Фото: скриншот видеозаписи YouTube