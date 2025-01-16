В Германии продолжает сокращаться число аптек

Германия столкнулась с беспрецедентным сокращением аптечной сети, пишет газета Reutlinger General-Anzeiger. По информации фармацевтической ассоциации ABDA, к завершению 2024 года в стране осталось 17 041 аптечное учреждение, что демонстрирует снижение на 3% по сравнению с предыдущим годом.

Такая статистика вызывает обеспокоенность у населения, поскольку последний раз подобные низкие показатели наблюдались в 1978 году, когда общее количество аптек в обеих частях разделенной Германии составляло 16 857 точек. Об этом заявила Габриэле Регина Овервининг, возглавляющая ABDA.

Негативная динамика продолжает усугубляться: если в 2022 году прекратили работу 393 аптеки, то в 2023-м это число возросло до 497. Параллельно заметно снижается и количество новых открытий: с 68 в 2022 году до всего 48 в 2024-м. Жителям приходится преодолевать все большие расстояния для приобретения медикаментов, а показатель обеспеченности аптеками — примерно 21 аптека на 100 тысяч человек — уже ниже среднеевропейского уровня (32 на 100 тысяч населения).

По словам экспертов, ключевыми факторами этого кризиса являются хроническое недофинансирование отрасли, инфляционное давление и сложности с поиском преемников для владельцев, достигших пенсионного возраста. Современные молодые фармацевты все чаще считают собственный аптечный бизнес экономически нецелесообразным, что только усугубляет существующие проблемы.

gxpnews