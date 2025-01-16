Подкожный препарат Leqembi от Eisai и Biogen готовится к рассмотрению FDA

Компании-партнеры Eisai и Biogen готовятся вывести на рынок более удобную версию совместно разработанного ими препарата для лечения болезни Альцгеймера Leqembi (lecanemab-irmb). Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приняло их заявку на препарат, который вводится путем подкожной, а не внутривенной инъекции.

Подкожная формула упростит и облегчит пациентам и их близким или сиделкам проведение терапии, а также сократит визиты в больницу. Leqembi вводится каждые две недели пациентам с легкими когнитивными нарушениями или находящимся на легкой стадии деменции болезни Альцгеймера, также называемой ранней стадией болезни Альцгеймера.

По данным Eisai и Biogen, подкожная форма Leqembi очистила на 14% больше амилоидных бляшек в мозге, чем инфузионная версия, у 71 пациента, которые ранее не получали препарат. Он воздействует на накопление амилоидных бляшек в мозге – отличительный признак болезни Альцгеймера – и то, что, предположительно, является причиной ухудшения памяти и когнитивных функций.

gxpnews