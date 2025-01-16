Eli Lilly прогнозирует рекордную выручку в $61 млрд к 2025 году

Согласно предварительным данным, ведущий американский фармацевтический производитель Eli Lilly зафиксировал значительный рост доходов в последнем квартале 2024 года, достигнув отметки в $13,5 млрд, что больше на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особый вклад в финансовые показатели внесли инновационные препараты для лечения диабета и ожирения – Mounjaro и Zepbound (тирзепатид), продажи которых составили $3,5 млрд и $1,9 млрд соответственно.

Несмотря на существенный рост, эти результаты оказались несколько ниже прогнозов аналитиков FactSet, ожидавших выручку на уровне $13,93 млрд и более высокие показатели продаж ключевых препаратов: $4,4 млрд для Mounjaro и $2,14 млрд для Zepbound.

Годовая выручка компании продемонстрировала рост на 32%, достигнув $45 млрд, а руководство Eli Lilly прогнозирует дальнейшее ее увеличение до $58-61 млрд в 2025 году. Полная финансовая отчетность за IV квартал и детальные прогнозы на следующий год будут представлены 6 февраля. Стоит отметить, что рыночная стоимость компании за последний год увеличилась на 17%, что свидетельствует о сохранении доверия инвесторов к перспективам развития Eli Lilly.

gxpnews