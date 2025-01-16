FDA предлагает использовать дополнительную маркировку продуктов питания

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) предложило производителям продуктов питания размещать этикетки с информацией о питательных веществах на лицевой стороне упаковок. Предполагается, что это позволит потребителям делать выбор в пользу более здоровых пищевых продуктов.

Подобные меры предпринимаются в рамках государственной деятельности по борьбе с хроническими заболеваниями среди американцев.

Если проект будет реализован, у потребителей появится возможность в доступной форме узнавать не только о составе продуктов питания, но и о содержании в них насыщенных жиров, соли и добавленного сахара — трех веществ, избыточное потребление которых напрямую связано с развитием хронических заболеваний, в том числе сахарного диабета и заболеваний сердца.

В октябре Всемирная организация здравоохранения заявила, что на лицевой стороне упаковки продуктов питания и напитков должна быть приведена легко читаемая информация об их питательных свойствах.

В некоторых странах, например в Австралии, Бельгии, Чили, Франции и Италии, уже введена система обязательной или добровольной маркировки продуктов питания.

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